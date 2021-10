La plateforme Agritech Gramophone lève 10 millions de dollars dans le cadre d’un tour de table mené par Z3Partners

Les investisseurs existants, dont Info Edge, Asha Impact et Siana Capital ont participé au tour

La plate-forme agritech à pile complète Gramophone a levé 10 millions de dollars lors de son dernier cycle de financement dirigé par Z3Partners. Les investisseurs existants, notamment Info Edge, Asha Impact et Siana Capital, ont participé au tour. De plus, Info Edge a doublé son investissement ce tour, a déclaré Gramophone. Le cycle a également vu la participation de nouveaux investisseurs tels que Amit Sharma de l’ancien Sunrise Group, Sumeet Kanwar de Verity et Chona Family Office (Havmor Group). Le nouveau fonds sera utilisé pour l’expansion géographique, le marketing, le développement technologique et les fusions et acquisitions.

« Notre mission est d’améliorer la rentabilité de l’écosystème agricole à travers l’Inde. Nous construisons une nouvelle ère d’entreprise agricole en gardant les agriculteurs au centre. Nous avons vu un énorme changement dans l’adoption de solutions technologiques par les agriculteurs du nouvel âge. Avec cet investissement, nous doublerons nos investissements dans des technologies qui réduisent les coûts, améliorent la transparence et permettent à la communauté locale d’agro-entrepreneurs de bénéficier de plus d’opportunités de revenus dans les zones rurales », a déclaré Tauseef Khan, co-fondateur et PDG de Gramophone.

Gramophone, fondée par Tauseef Khan, Nishant Vats Mahatre et Harshit Gupta, affirme avoir vu ses revenus augmenter de quatre fois par rapport à l’année dernière et s’attend à une croissance agressive alors que plus d’un million d’agriculteurs utilisent ses produits et services, selon un communiqué officiel. Elle envisage de lancer des produits de micro-assurance et de crédit en partenariat avec des institutions financières.

Selon Kitty Agarwal, partenaire d’Info Edge Ventures, l’entreprise a connu une croissance considérable dans son évolution, passant d’une société de commerce d’intrants dirigée par des conseils à une plate-forme agricole intelligente à pile complète qui relie de bout en bout les intrants à la production pour les agriculteurs. et détaillants. L’adoption rapide de la technologie dans les zones rurales conduit à combler l’asymétrie de l’information et l’accès au marché pour les agriculteurs, a noté Agarwal.

« Gramophone apporte le commerce électronique à l’Inde rurale. La compréhension de Tauseef, Nishant et Harshit des agrosciences et du commerce électronique et de leurs relations avec les agriculteurs en tant que clients finaux a joué un rôle déterminant dans leur croissance et leur succès jusqu’à présent », a déclaré Gautam Patel, associé directeur, Z3Partners.

