La plateforme créée par Polygon et Community Gaming rend les tournois esports possibles en quelques minutes

Désormais, il faut moins de 5 minutes pour créer un tournoi esport personnalisé grâce à une plateforme de pointe créée par Polygon (MATIC / USD) en partenariat avec Community Gaming. Les paiements sont préconfigurés et les organisateurs de tournois n’ont pas besoin de savoir comment fonctionnent les contrats intelligents ou les portefeuilles électroniques. Ils peuvent mettre en place facilement leurs tournois sur le réseau MATIC, ce qui permet de payer les joueurs instantanément.

Des milliers de personnes à concourir pour des cagnottes attrayantes

Des milliers de joueurs se disputeront chaque mois des pools de jetons attrayants tels que Ethereum (ETH / USD), MATIC et USD Coin (USDC / USD). Les transactions prennent moins de trois secondes en moyenne et les gagnants reçoivent leurs prix en une seule. Les frais sont de 0,0012 MATIC en moyenne, loin des paiements les plus conventionnels, qui peuvent prendre jusqu’à quelques semaines à être effectués. De plus, les paiements devaient être envoyés individuellement avant que la plateforme n’existe, ce qui était assez lourd.

Polygon et Community Gaming considèrent ce développement comme une étape importante pour leurs entreprises. Le COO de Polygon Sandeep Nailwal a commenté :

« En nous intégrant à Community Gaming, nous continuons à combler le fossé entre les technologies décentralisées et la communauté des joueurs compétitifs avec des paiements rapides et bon marché combinés à des transactions sécurisées en chaîne. »

“Pour les organisateurs d’événements sur notre plate-forme, cette intégration signifie pouvoir créer, gérer et faciliter facilement les paiements de tournois avec des frais de transaction inférieurs à un centime dans n’importe quel pays”, a ajouté Chris Gonsalves, PDG de Community Gaming.

Community Gaming lève 2,3 millions de dollars en fonds d’amorçage

La collaboration fait suite à une annonce de Community Gaming, selon laquelle la plate-forme tout-en-un pour l’infrastructure d’esports a levé 2,3 millions de dollars lors d’un tour de table. Les investisseurs comprenaient Dapper Labs, Signum Growth Capital, CoinFund et Animoca Brands.

Premier tournoi propulsé par Polygon organisé en août

Le tournoi Skyweaver à 2 500 $, premier tournoi officiel créé grâce à la collaboration, aura lieu à la mi-août. Skyweaver est un jeu de cartes à collectionner NFT que les joueurs possèdent, vendent et échangent. Le prix est nommé dans MATIC.

La chaîne Community Gaming Twitch diffusera en direct l’événement, qui devrait susciter beaucoup d’intérêt. Parmi les concurrents et les concurrents figureront certains des influenceurs Skyweaver les plus populaires. Une étape similaire pour Polygon a été la construction de la principale solution de mise à l’échelle basée sur l’ETH, qui compte 800 000 utilisateurs uniques. La valeur de vos transactions quotidiennes dépasse 5 millions.

