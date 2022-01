La plateforme de bien-être Mindhouse devient Shyft

Avec ce changement de marque, la société vise à refléter son objectif d’offrir des solutions de bien-être curatives plus larges pour les problèmes de santé.



La plateforme de bien-être curatif Mindhouse s’est rebaptisée Shyft. L’objectif derrière le changement de marque est de souligner le changement d’orientation de l’entreprise vers l’offre d’une variété de solutions de bien-être pour un plus large éventail de problèmes et de problèmes de santé. Le changement de marque vise à refléter l’étendue des services de l’entreprise, en aidant les clients à renverser, à remettre et à gérer leurs problèmes de santé.

L’abandon du bien-être mental a commencé lorsque les clients ont approché l’entreprise pour des solutions ciblées sur des problèmes de santé spécifiques, a déclaré Pooja Khanna, cofondatrice de Shyft. « Alors que nous avons lancé « Mindhouse » en nous concentrant sur le bien-être mental, comme son nom l’indique, nous sommes devenus au cours de la dernière année un fournisseur leader de solutions de bien-être curatif pour un grand nombre de problèmes de santé. Nous avons réalisé le rôle et l’importance de la gestion du mode de vie pour les problèmes de santé chroniques et à quel point le marché est mal desservi ; et a décidé de faire quelque chose à ce sujet », a-t-elle ajouté.

La plate-forme Shyft permettra aux clients de s’inscrire à des programmes pour inverser et gérer des problèmes de santé spécifiques. Les clients pourront accéder à une gamme de services couvrant la nutrition, le yoga, le conseil, la méditation, l’aérobic, le lamaze et plus encore, adaptés à des programmes personnalisés pour leur état de santé. Shyft prévoit de s’adresser aux personnes souffrant de troubles tels que le SOPK, l’hypertension, le diabète, la thyroïde, les problèmes digestifs ou les femmes ayant besoin de soins natals, et suivra également les symptômes et les marqueurs en temps réel, afin d’itérer continuellement les programmes.

« l’industrie mondiale du bien-être vaut 4 500 milliards de dollars, et 60 % des clients dépensent en bien-être à des fins curatives. Le bien-être se numérise également rapidement avec la récente augmentation de l’adoption en ligne, ce qui nous aide à fournir nos services par voie numérique », a souligné Khanna.

Plus de 10 000 clients souffrant de divers problèmes de santé se sont déjà inscrits aux programmes Yoga & Nutrition de l’entreprise. La catégorie la plus importante a été celle de la santé des femmes, avec plus de 70 % de ces clients s’inscrivant à des programmes pour le SOPK/D ou pour les soins de Natal. Tous les clients de la plateforme assistent au moins à trois sessions en direct avec leurs coachs chaque semaine et forment une communauté soudée, engagée à faire évoluer leur état de santé. Avec l’engagement récent d’investir des ressources dans la croissance, la société vise à se développer rapidement en Inde et dans le monde.

Lire aussi : RuPay Prime Volleyball League annonce ShareChat et Moj en tant que partenaires de contenu officiels

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.