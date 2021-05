La plateforme de commerce électronique Psykhe utilise un test de psychologie pour sélectionner des produits – WWD

Le site médiatique d’Anabel Maldonado, The Psychology of Fashion, sert de plate-forme qui fusionne deux de ses intérêts les plus forts: le journalisme de mode et la psychologie. Maldonado fait maintenant évoluer cet intérêt avec une plate-forme basée sur le commerce électronique et l’IA appelée Psykhe.

Ici, le fondateur et journaliste discute de la nouvelle plateforme, de son fonctionnement et de ses différences avec les autres technologies de personnalisation du marché.

WWD: Qu’est-ce que Psykhe et comment ça marche?

Anabel Maldonado: Psykhe est une plate-forme de commerce électronique qui utilise l’IA et la psychologie pour faire des recommandations de produits en fonction du profil de personnalité de l’utilisateur.

En tant qu’agrégateur b-to-c, la plateforme regroupe l’inventaire des principaux détaillants. L’algorithme de Psykhe, alimenté par l’apprentissage automatique et la science des traits de personnalité, adapte les recommandations de produits aux utilisateurs en fonction de leurs scores de traits de personnalité Big 5, qui sont capturés grâce à un test psychologique effectué lors de l’inscription.

Psykhe lance sa technologie de moteur de recommandation dans l’espace du commerce électronique de la mode, mais prévoit d’étendre prochainement à d’autres secteurs verticaux de consommation.

WWD:En quoi diffère-t-il des autres plates-formes du marché?

UN M: Les autres plates-formes qui utilisent l’apprentissage automatique n’utilisent pas de données psychologiques.

Les algorithmes de Psykhe reposent sur un cadre psychologique et une science des traits de personnalité, et pas seulement sur les détails du produit de surface et sur l’historique des achats passés. Notre utilisation des données psychographiques, la couche supplémentaire de psychologie, comprendre pourquoi chaque consommateur répond à certains détails esthétiques, rend l’algorithme de Psykhe plus puissant et prédictif que les modèles actuels, qui recherchent des modèles autour des attributs de base du produit avec moins de contexte.

D’autres plates-formes qui utilisent l’apprentissage automatique sans psychologie de l’utilisateur reposent sur l’hypothèse que si vous montrez suffisamment de produits à l’utilisateur, il cliquera suffisamment pour qu’il établisse un modèle. De cette façon, les recommandations initiales ne sont pas vraiment personnalisées et peuvent sembler aléatoires pour l’utilisateur. Les recommandations de Psykhe sont très adaptées dès le départ, grâce aux résultats des tests de personnalité.

Au niveau du produit et de la taxonomie, ce que nous faisons différemment n’est pas seulement d’examiner les attributs de surface, tels que la longueur d’un ourlet ou le type d’impression, mais comment tous ces détails de produit se fusionnent en une qualité sous-jacente globale qui correspond à une bonne correspondance pour un utilisateur particulier profil psychologique.

Notre modèle évalue tous les détails du produit pour attribuer des attributs psychologiques à plus d’un million de produits de nos partenaires commerciaux, ce qui permet des correspondances plus émotionnelles pour l’utilisateur. La compréhension personnelle de Psykhe du consommateur capture des modèles plus forts autour de quelles combinaisons exactes de détails évoquent une réaction au niveau de l’intestin. Notre modèle cherche à imiter la façon dont les humains peuvent intuitivement regarder un produit et dire «c’est moi» ou «ce n’est pas moi». Ce niveau d’alignement est ce que nous mesurons et systématisons à l’aide de l’IA et de la psychologie.

WWD: À quoi ressemble l’expérience utilisateur?

UN M: L’utilisateur passe un test de personnalité de trois minutes (la version abrégée du test officiel «Big Five Inventory-2 / BFI-2») et est dirigé vers sa page de profil, où il peut lire l’explication de ses résultats de test dans un format éditorial et téléchargez une photo de profil. De là, ils peuvent également accéder à la vitrine, où ils voient leurs meilleurs produits correspondants dans toutes les catégories. En tant qu’agrégateur, Psykhe tire les produits de ses partenaires affiliés tels que Mytheresa.com et Moda Operandi. Si un utilisateur souhaite acheter un produit, il clique sur Psykhe, car le paiement et l’exécution s’effectuent sur le site partenaire.

Les utilisateurs peuvent filtrer leurs résultats par type de produit (vêtements, sacs, chaussures, accessoires et articles essentiels, y compris les couvertures et les bougies); Occasions (entraînement, détente, tous les jours, affaires, soirée, vacances); Humeur (calme, heureuse, aventureuse, confiante, romantique); ainsi que d’autres filtres tels que les informations d’identification durables, toujours renvoyés dans un ordre personnalisé basé sur les scores de personnalité de l’utilisateur.

Si un utilisateur n’aime pas un produit, il peut «zapper» les produits qu’il n’aime pas en cliquant sur un «x» sous chaque produit, et le produit est instantanément remplacé par un autre, créant un élément de variance et de surprise. Les utilisateurs peuvent également enregistrer des produits dans des listes spécifiques, comme pour des événements ou des vacances, contrairement à d’autres plates-formes qui ont tendance à avoir une liste de souhaits générique. (Toutes ces actions de réglage fournissent des données pour nos modèles d’utilisateurs globaux et individuels.)

WWD: Quelle a été la motivation derrière la création de ce moteur de recommandation?

UN M: En fin de compte, l’impulsion derrière Psykhe était de permettre à la technologie de vraiment connaître le consommateur, de promouvoir la connaissance de soi parmi les consommateurs eux-mêmes, de créer une meilleure connexion entre la personne et le produit et, à son tour, d’inspirer un bon consumérisme en changeant notre façon de penser les vêtements.

Pendant mon temps dans l’industrie, j’étais de plus en plus frustré par les récits qui rendaient la mode plus frivole qu’elle ne l’est en réalité. Je me suis dit: «C’est une industrie d’un billion de dollars, nous avons tous des réactions émotionnelles et viscérales à l’esthétique en fonction de qui nous sommes, mais tout ce dont nous continuons à parler, c’est de la ‘nouvelle couleur chaude pour l’automne’ et de la soi-disant couverture ‘doit -haves. »Il n’y a pas eu d’enquête sur les différences individuelles. Le monde de la mode manquait vraiment du niveau de profondeur qu’il méritait, et j’ai cherché à démontrer que nous sommes tous sensibles à l’esthétique d’une manière ou d’une autre et que nos choix vestimentaires ont un grand effet psychologique sur nous, basé sur notre besoins internes uniques.

J’ai cherché à changer notre façon de penser le but de la mode, au lieu de soumettre les consommateurs à un cycle sans fin de tendances et de recherche de validation sociale, créant du gaspillage et de la confusion. J’ai décidé de consacrer mon temps au domaine en plein essor de la psychologie de la mode – pourquoi nous portons ce que nous portons. Pendant ce temps, je me suis de plus en plus tourné vers le modèle de personnalité Big 5, qui a des corrélations connues et prouvées avec la mode et d’autres préférences esthétiques, le comportement et les résultats de la vie.

Alors que je savais qu’un cadre de psychologie de la mode était précieux, même si je n’étais pas encore sûr de l’application ultime, il est vite devenu évident avec le besoin croissant de personnalisation, que l’IA était la troisième pièce manquante du puzzle. J’ai réalisé que notre cadre se prêtait à créer le premier moteur de recommandation basé sur l’intelligence artificielle et la psychologie, afin que les gens puissent trouver plus facilement des choses qui correspondent à ce qu’ils sont.

WWD: Selon vous, qu’est-ce qui motive la demande d’une plus grande personnalisation?

UN M: Le besoin de personnalisation découle simplement de notre besoin d’une expérience plus «humaine» à travers les canaux et plates-formes numériques infinis et croissants que nous rencontrons. La personnalisation n’est qu’une humanisation: réduire le choix de l’utilisateur final d’une manière réfléchie et sensée. Dans la vraie vie, les humains offrent des options aux autres humains de cette manière. Disons que vous avez un ami pour le déjeuner. Vous pourriez leur offrir une soupe, un sandwich ou une salade. S’ils sont un bon ami, vous connaîtrez leurs préférences alimentaires et vous leur direz que vous avez du pain sans gluten. Vous ne leur offririez pas 30 choses aléatoires, comme le ferait une plate-forme non personnalisée.

Les effets du COVID-19 ont donné une impulsion majeure au commerce électronique mondial. La personnalisation de craquage, dans l’espace de la mode et ailleurs, est la clé pour ouvrir la nouvelle ère, la troisième décennie du commerce électronique, où nous passons de la pêche à la traîne, du filtrage et de la recherche à la rencontre de machines intuitives qui ont appris nos préférences et nos habitudes. La psychologie est nécessaire pour que ces machines deviennent intelligentes et connaissent l’utilisateur. Avec toute la technologie que nous utilisons, les données et l’apprentissage automatique permettent de personnaliser et d’humaniser.

À mesure que l’IA évolue vers l’Internet des objets, permettre aux appareils d’analyser les données et de prendre des décisions sans intervention humaine, les données psychographiques – le profil Big 5 d’un consommateur et leurs modèles de fluctuation de l’humeur – seront cruciales pour une prise de décision précise.