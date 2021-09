La plateforme de commerce social Trell acquiert Womaniya

Trell prétend avoir plus de 100 millions de téléchargements et 50 millions d’utilisateurs actifs par mois

La plateforme de commerce social Trell a acquis l’application mobile Womaniya. Avec cette acquisition, la société prévoit d’apporter des solutions plus complètes pour améliorer l’efficacité, aider et faciliter les collaborations au sein de la communauté des femmes. Selon Pulkit Agrawal, PDG et co-fondateur de Trell, Womaniya est un excellent choix stratégique pour Trell, car ce dernier créera une valeur significative pour la communauté des femmes qui représentent plus de 60 % de la base d’utilisateurs de Trell et généreront plus de 72 personnes. % du contenu sur la plateforme.

« Nous sommes heureux d’accueillir l’impressionnante équipe de Womaniya dans la famille Trell. Avec l’expertise de Womaniya et la portée de Trell, nous créerons des solutions innovantes qui éduquent et autonomisent les femmes, tout en leur offrant l’inclusion financière et la liberté de monétiser grâce au commerce social », a déclaré Agrawal.

Trell permet à ses utilisateurs de créer et de consommer du contenu pertinent et significatif dans des catégories telles que la mode, la beauté, le bricolage, la santé et le bien-être, les critiques de films et de télévision, la nourriture, les voyages et dans 10 langues régionales. La plate-forme prétend avoir plus de 100 millions de téléchargements et 50 millions d’utilisateurs actifs par mois. La plateforme a commencé son segment de commerce social en août 2020.

«Grâce à Womaniya, nous avons pu créer une communauté solide de plus de 400 000 femmes des villes de niveau 2 et 3 de l’Inde. Pour grandir et toucher plus de femmes avec des sources crédibles, nous avons toujours voulu explorer comment une entreprise durable peut être construite sur une fondation communautaire. Trell, en tant que plate-forme de commerce social, a intégré avec succès le commerce aux offres de contenu et de communauté. La collaboration nous permettra d’autonomiser davantage de femmes à travers le pays », ont déclaré Siddharth Kothari et Lakhan Suchdev, fondateurs de Womaniya.

Womaniya, une application mobile réservée aux femmes, propose des informations autour de la grossesse, à travers plusieurs formats tels que des vidéos originales, des infographies, et des articles. De plus, il fournit également un soutien de gynécologues et d’experts sous forme de questions-réponses et de sessions en direct.

