La plateforme de contrats intelligents Agoric lance une chaîne publique

La vente privée de jetons a vu la participation des premiers investisseurs, notamment MetaStable, Polychain, Rockaway et Gumi Ventures. Les bailleurs de fonds supplémentaires comprenaient, entre autres, Placeholder, DAO Maker et Figment. La vente contribuera à alimenter la prochaine étape de croissance d’Agoric, notamment la mise à l’échelle de l’écosystème et des programmes de développement, a déclaré la société.

