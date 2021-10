La plateforme de cryptographie Rally s’engage à verser 12 millions de dollars à des développeurs tiers

La plate-forme crypto-sociale Rally a affecté 12 millions de dollars à des développeurs externes pour améliorer la fonctionnalité de l’écosystème, ouvrant potentiellement la voie à de nouvelles innovations qui profiteraient aux créateurs.

Le programme de subventions sera distribué via des jetons RLY, la crypto-monnaie native de l’écosystème Rally, a annoncé vendredi la société. Un conseil de développeurs élu par la communauté contrôle 5 millions de dollars de RLY, ce qui lui confère une influence considérable sur les types de primes et de récompenses à distribuer.

Avant d’établir le nouveau programme, Rally a accordé des subventions de développement tiers à Bonfire, MintGate et David Young, le créateur de la pièce PLAY, qui est basée sur Rally.

Rally permet aux créateurs et artistes de lancer leur propre crypto-monnaie et d’établir des communautés indépendantes directement sur la plateforme. Lorsqu’on lui a demandé quels types de travaux de développement tiers la société aimerait soutenir, la vice-présidente de Rally, Stephanie Pereira, a déclaré : « Nous nous concentrons sur ce qui profiterait le plus aux créateurs en ce moment ». Les trois premiers destinataires ont ajouté de la valeur de nombreuses manières, telles que le développement d’un protocole de parachutage, l’intégration de jetons sociaux dans des jeux en ligne et le développement de widgets personnalisés.

Pereira a désigné les jetons sociaux et les jetons non fongibles (NFT) comme deux domaines nécessitant davantage de travail de développement à l’avenir. Elle a expliqué:

« Les jetons sociaux et les NFT en sont encore à leurs balbutiements, mais à mesure que de plus en plus de créateurs se penchent et expérimentent, nous constatons le besoin d’innombrables nouveaux produits et désireux de nous associer à davantage de développeurs. »

Le marché NFT a explosé en popularité au cours de la dernière année, devenant l’un des cas d’utilisation les plus populaires de la blockchain. Les ventes de NFT ont atteint 10,7 milliards de dollars au troisième trimestre, battant tous les records précédents, selon les données de DappRadar.

L’activité autour des jetons sociaux est également en hausse. Comme Cointelegraph l’a récemment signalé, le fournisseur d’infrastructures de jetons sociaux Roll a récemment conclu un cycle d’investissement de série A de 10 millions de dollars avec le soutien d’IOSG Ventures, Huobi Ventures et d’autres.