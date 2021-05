La plateforme de découverte de rap Rapchat lève 2,3 millions de dollars

La plate-forme de découverte rapide Rapchat a généré 2,3 millions de dollars lors d’un nouveau tour de table, portant le total de son capital levé à 4 millions de dollars.

L’application de création musicale basée à Columbus a détaillé l’augmentation de plusieurs millions de dollars – dirigée par la société de capital-risque Adjacent – via une version officielle. Selon ce message d’annonce, Rapchat, âgé de six ans, qui “héberge actuellement une équipe distribuée de 10 membres”, a l’intention d’utiliser “le nouveau capital pour investir dans des recrutements clés dans les domaines de l’ingénierie, des produits et du marketing.”

Le catalogue de Rapchat compte «plus de 100 000 beats, enregistrements vocaux» et autres effets, et au nord de «250 000 pistes originales sont créées sur la plate-forme chaque mois», selon le communiqué concis. Notamment, Rapchat prévoit également de «déployer des fonctionnalités d’auto-distribution» à l’avenir, permettant «aux utilisateurs de publier leurs chansons sur des plateformes de streaming populaires telles que Spotify et Apple Music».

S’adressant au dernier cycle de financement de son entreprise dans un communiqué, Seth Miller, PDG de Rapchat, a déclaré: «Aider les utilisateurs à faire de la musique a toujours été notre priorité, mais dans le paysage de contenu bruyant d’aujourd’hui, Rapchat s’engage à faire passer cette expérience au niveau supérieur.

«Nous allons partager nos projecteurs avec nos utilisateurs les plus brillants et les aider à se faire découvrir. Si vous prenez le hip-hop et la musique au sérieux, Rapchat est fait pour vous », a conclu Miller, dont la société« vient tout juste de lancer le produit principal du studio ».

Nico Wittenborn, un investisseur principal chez Adjacent, a ajouté: «Rapchat a créé un studio de musique qui tient dans votre poche. Il réduit la friction de la créativité en permettant à n’importe qui, n’importe où dans le monde, d’enregistrer et de publier de la musique directement depuis son téléphone.

«Cette démocratisation de la technologie mobile est le but d’Adjacent, et je suis très heureux d’aider l’équipe à créer cette plate-forme musicale de niveau supérieur.»

Il convient de noter que l’augmentation réussie de Rapchat arrive alors que l’intérêt des fans et des professionnels pour la musique hip-hop semble plus fort que jamais. En ce qui concerne les premiers, les artistes hip-hop occupaient les 10 places de la liste YouTube des artistes les plus regardés aux États-Unis en 2020, et le hip-hop était le genre le plus regardé sur la plate-forme de partage de vidéos appartenant à Google entre octobre. et décembre 2020.

Et sur ce dernier front, SoundCloud à la fin du mois dernier a exclusivement étendu sa liste de lecture The Lookout, qui présente des artistes hip-hop émergents, dans un programme SiriusXM. De nouveaux épisodes du programme inspiré des listes de lecture sont diffusés tous les jeudis soirs. De plus, le groupe Blackstone a officiellement accepté d’acheter eOne Music de Hasbro – y compris le légendaire Death Row Records – pour 385 millions de dollars.

Les conseils d’administration des deux sociétés ont approuvé les conditions de cette transaction de près de 400 millions de dollars, qui devrait être officiellement clôturée au cours du deuxième ou du troisième trimestre de 2021.