La plateforme de financement du fonds de roulement pour les PME CredAble obtient 30 millions de dollars dirigée par Plutus Wealth Management

Crédit et financement pour les MPME : Fournisseur de financement de fonds de roulement pour les petites entreprises, CredAble a annoncé mercredi un investissement de 30 millions de dollars dans son cycle de financement de série B dirigé par Plutus Wealth Management LLP et ses associés. L’investisseur existant Oaks Asset Management a également participé au tour. La startup a jusqu’à présent levé environ 40 millions de dollars avec le précédent tour de 4,5 millions de dollars levé en octobre de l’année dernière. Les investissements dans le secteur de la fintech sont restés importants cette année, l’Inde étant en tête des investissements dans la fintech dans la région Asie-Pacifique au premier semestre 2021 avec 2 milliards de dollars suivis de 1,3 milliard de dollars en Chine.

« Nous sommes très heureux d’avoir Plutus à bord en tant que partenaire alors que nous entamons le prochain chapitre de notre histoire de croissance. Plutus a fait preuve d’une grande confiance en notre vision et en l’équipe de CredAble alors que nous continuons à construire la plus grande plate-forme de fonds de roulement de l’Inde. Cette collecte de fonds nous permet de répondre de manière exponentielle aux besoins en fonds de roulement de nos clients et d’ajouter de la valeur à nos partenaires institutionnels financiers », a déclaré Nirav Choksi, co-fondateur et PDG de CredAble dans un communiqué.

CredAble a déclaré qu’il déploierait des fonds pour améliorer sa plate-forme afin d’innover davantage et de pénétrer plus profondément dans l’écosystème, de fournir des solutions de fonds de roulement aux petites entreprises et de créer des produits de marché des capitaux d’emprunt pour les entreprises et les institutions financières.

« En tant qu’entreprise axée sur la technologie, CredAble utilisera ces fonds pour continuer à développer la technologie afin de permettre des solutions de fonds de roulement traitées directement et lancer notre plateforme de croissance et de crédit pour les PME qui vise à créer une croissance inclusive pour les petites entreprises en leur fournissant une gestion de trésorerie. , des outils de paiement et de crédit qui permettront aux propriétaires de petites entreprises de développer et de gérer efficacement leur entreprise », a ajouté Choksi.

Selon CredAble, il a permis à plus de 2 milliards de dollars par an de fonds de roulement pour les grandes, moyennes et émergentes entreprises, les MPME et les institutions financières. Sa plate-forme héberge plus de 50 entreprises clientes, plus d’un million d’emprunteurs et plus de 25 grandes institutions financières et banques.

« CredAble tire parti de la technologie pour combler l’énorme déficit de financement du fonds de roulement, ce qui en fait une plate-forme hautement évolutive et inclusive. Il se concentre sur divers segments sous-pénétrés dans le financement du fonds de roulement grâce à une approche très simpliste mais holistique et gagnant-gagnant pour ses différents partenaires, y compris les emprunteurs », a déclaré Arpit Khandelwal, associé directeur, Plutus Wealth Management. La société d’investissement exclusive investit dans des actions indiennes cotées et non cotées.

