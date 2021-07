La plateforme de jeu eGame se prépare à être cotée sur Coineal

Poursuivant sa grande croissance en si peu de temps, eGame a ajouté une autre plume à son chapeau orné en s’inscrivant sur Coineal. Cette dernière est l’une des principales plateformes de trading de crypto-monnaie au monde, donc la liste eGame est une étape importante qui signifie une croissance supplémentaire et de nouveaux sommets.

Sortir du lot : le meilleur jeu d’eGame

Les dernières années ont été marquées par une énorme croissance des développements technologiques et basés sur le Web, l’eSport étant l’un des segments qui s’est le plus développé. Grâce à l’amélioration de la puissance de calcul, aux innovations dans les télécommunications et à la connectivité Internet haut débit, les eSports ont dépassé les millions de taille du marché.

Cependant, l’industrie est en proie à de multiples problèmes : mauvaise interface utilisateur, manque de support client, sécurité inadéquate, etc. Malgré la fourniture d’expériences de streaming et de jeu fluides, le segment eSports a une énorme marge d’amélioration.

eGame, une plate-forme d’eSports basée sur la blockchain, ne résout pas seulement ces problèmes, elle ajoute également de la valeur à l’industrie dans son ensemble en mettant l’accent sur les interactions, le renforcement de la communauté et la croissance du marché. Dans le même temps, il s’attaque également aux mêmes problèmes qui ont freiné les jeux en ligne ces dernières années, aidant les gens de tous les endroits à participer à leurs sports préférés en ligne.

La plate-forme eGame est connue pour son utilisation de contrats intelligents pour apporter transparence et décentralisation au segment. La rémunération des joueurs n’est plus cachée et les frais de transaction ne sont plus un fardeau pour le portefeuille avec le modèle innovant d’eGame. En utilisant son jeton eGI natif, les joueurs peuvent accéder à plusieurs fonctionnalités sur la plate-forme, des tournois aux paris sécurisés, en passant par la collecte de fonds, les ventes numériques, etc.

Cotation sur Coineal : une bourse de premier plan

L’annonce récente d’EGame de l’inscription sur Coineal est une bonne nouvelle pour la plate-forme et pour l’industrie de l’eSport en général. Après tout, l’inscription sur une plateforme de négociation d’actifs numériques aussi importante signifie qu’eGame et le segment des jeux en ligne vont attirer plus d’attentions. Il n’est pas surprenant qu’aujourd’hui plus que jamais, il existe de plus grandes possibilités d’expansion et de croissance du segment.

Coineal est une plateforme de trading de crypto-monnaie largement reconnue qui a été créée il y a seulement 3 ans environ. La raison de son succès massif en si peu de temps est l’accent mis sur la localisation et la mondialisation des entreprises.

Coineal a été créé par un groupe d’amateurs de blockchain qui souhaitaient stimuler la croissance de l’industrie de la blockchain, en attirant des entreprises / solutions et des investisseurs / passionnés de haute performance. En se concentrant sur la satisfaction des utilisateurs, Coineal a montré de multiples développements dans la conception de produits, les opérations et le marketing en très peu de temps. Aujourd’hui, c’est l’une des rares plateformes reconnues et récompensées par des analystes de premier plan tels que CoinMarketGap, CoinGecko et CoinHills.

Ce qui distingue Coineal, c’est son environnement convivial, qui ne compromet en rien le professionnalisme et la sécurité de la plateforme. La plate-forme de négociation d’actifs numériques s’est développée pour inclure plus de 7 millions d’utilisateurs du monde entier, vivant dans plus de 60 pays. La valeur des transactions quotidiennes sur la plateforme a depuis longtemps dépassé les 500 millions de dollars.

Construire un héritage

L’inscription d’eGame sur Coineal apporterait non seulement plus d’investissements à la plate-forme, mais également la possibilité de créer un changement massif dans les industries de la blockchain et des jeux. Le segment de l’engagement des fans d’eSports est en hausse, grâce à l’accent mis par eGame sur le renforcement de la communauté, et cette croissance pourrait le propulser à un tout autre niveau.

Comme mentionné ci-dessus, Coineal croit qu’il faut mettre le même accent sur la localisation que sur la mondialisation, ce qui est très pertinent pour une plate-forme de jeu en ligne comme eGame. Avec leur inclusion sur la liste, la plate-forme peut faire beaucoup plus pour parrainer et développer des joueurs prometteurs dans le monde entier.