La plateforme de jeu Vulcan Forged rembourse les utilisateurs après un piratage de 140 millions de dollars

La plate-forme NFT de jeu pour gagner Vulcan Forged a déclaré mardi qu’elle avait remboursé 140 millions de dollars de jetons PYR à presque tous les investisseurs un jour après le piratage de la plate-forme.

La plate-forme, qui est construite sur le réseau Polygon, propose plus de six jeux blockchain, un échange décentralisé, ainsi qu’un marché de jetons non fongibles (NFT). « Tous les portefeuilles My Forge ont été sécurisés. Seuls quelques-uns ont besoin de PYR en retour », ont déclaré les développeurs dans un tweet. Ils ont déclaré qu’un rachat et un brûlage de jetons – des mécanismes qui permettent aux projets d’acheter des jetons sur le marché libre et d’envoyer des jetons à une adresse « de brûlage » respectivement – ​​seront menés dans les jours suivants.

Mise à jour : la majorité des PYR a été remboursée aux portefeuilles concernés par la trésorerie VF. Nous avons isolé les jetons volés de tous les échanges CEX. Nous travaillons à identifier les empreintes de pas. Une solution 100 % décentralisée était peut-être le rayon de lumière en la matière. Tout le développement continue. – Vulcan Forged (@VulcanForged) 13 décembre 2021

Tous les remboursements ont été effectués à partir de la trésorerie de Vulcan Forged, un fonds que les projets de cryptographie utilisent pour économiser de l’argent en cas de crise. Les remboursements ont été effectués en jetons PYR et LAVA, commençant tard lundi soir et se poursuivant jusqu’à mardi matin. Les jetons PYR ont chuté de 34% à 21 $ lundi à la suite de l’annonce du piratage. Le PYR s’est légèrement redressé à 24 $ pendant les heures européennes lundi et a reculé à 21,15 $ au moment de la publication. ). Les pirates ont mis la main sur plus de 96 clés privées appartenant à certains des plus grands utilisateurs de Vulcan Forged. Les clés privées sont des signatures numériques qui prouvent la propriété d’une adresse sous-jacente, permettant uniquement à leurs détenteurs de transférer des fonds à partir de ces adresses.