La plateforme de jeux vidéo Steam a interdit les jeux vidéo NFT

La plus grande plateforme en ligne de jeux vidéo sur ordinateur, Steam. Il a mis à jour son règlement intérieur interdisant l’utilisation de jetons non fongibles (NFT), de crypto-monnaies et d’autres technologies basées sur la Blockchain dans sa plateforme en ligne.

Cette décision a été ajoutée à une liste de réglementations appelée « ce que vous ne devriez pas publier sur Steam ». Ce qui interdit également les discours de haine, les comportements racistes ou diffamatoires, les vidéos de réalité virtuelle 360 ​​non interactives, entre autres réglementations.

« Je crois fondamentalement que les jeux vidéo NFT et Blockchain sont l’avenir. » User Space Pirate a écrit jeudi. Source : Twitter

L’utilisateur de Twitter Space Pirate fait partie de l’équipe de développeurs derrière un jeu vidéo appelé Age of Rust. Qui est basé sur la technologie Blockchain et les jetons non fongibles (NFT). Des centaines d’utilisateurs du réseau social ont répondu au fil en disant que le jeu vidéo avait été retiré du catalogue de la plateforme Steam.

« Bien que je respecte le choix de Steam, je crois fondamentalement que les jeux vidéo NFT et Blockchain sont l’avenir. C’est pourquoi j’ai commencé ce voyage avec vous tous », a déclaré Space Pirate sur le réseau social Twitter.

Ces derniers mois, les jeux vidéo NFT et Blockchain ont gagné en popularité exponentielle. Axie Infinity, l’un des jeux vidéo NFT de référence à l’époque, a récemment organisé une levée de fonds, levant 150 millions de dollars, valorisant ainsi l’entreprise à plus de 3 milliards de dollars.

Epic Games Store s’il est ouvert aux jeux vidéo avec crypto-monnaies

Un jour après l’interdiction de Steam, Epic Games, une autre plate-forme de développement et de vente de jeux vidéo populaire, a confirmé à The Verge qu’elle serait entièrement ouverte au marché des jeux vidéo NFT et des crypto-monnaies. Cependant, certaines limitations resteront à clarifier pour les développeurs.

The Verge sera ouvert aux jeux vidéo prenant en charge les crypto-monnaies ou les actifs basés sur Blockchain, dans sa boutique de jeux vidéo, contrairement à son concurrent Steam. Source : Le bord

«Epic Games Store accueillera les jeux vidéo utilisant la technologie Blockchain prouvant qu’ils sont conformes à la législation et sont correctement classés dans leur tranche d’âge. Bien qu’Epic Games n’utilise pas de crypto-monnaies dans nos jeux, nous accueillerons favorablement l’innovation dans les domaines de la technologie et de la finance. A déclaré Tim Sweeney PDG d’Epic Games sur Twitter.

Autoriser les jeux vidéo interdits par Steam est un autre moyen pour Epic Games de rivaliser avec Steam. De même, Epic Games a déjà montré qu’il était prêt à faire de gros paris, dans le but de positionner sa boutique de jeux vidéo comme une entreprise de référence dans le monde, et cela pourrait être une autre stratégie pour certains utilisateurs ou développeurs d’être de son côté. .

