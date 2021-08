La plateforme de jeux Zupee lève 30 millions de dollars de financement de série B

La plateforme a vu sa valorisation augmenter de plus de 5 fois en six mois, a-t-elle affirmé dans un communiqué.

La plate-forme de jeux en ligne basée sur les compétences Zupee a levé 30 millions de dollars dans le cadre d’un cycle de financement de série B, dirigé par WestCap Group et Tomales Bay Capital. D’autres investisseurs comme Matrix Partners India et Orios Venture Partners ont également participé au tour. Le dernier financement a été levé à une valeur de 500 millions de dollars. Zupee utilisera les fonds levés pour élargir son portefeuille de produits, approfondir sa portée sur le marché et embaucher des talents mondiaux, a déclaré la société.

Lors de son précédent cycle de financement plus tôt cette année, la plate-forme a levé des fonds dans son cycle de série A à une valorisation de 100 millions de dollars. Il a vu sa valorisation plus de cinq fois augmenter en six mois, a affirmé la société dans un communiqué. Avec un total de fonds collectés à présent à 49 millions de dollars, Zupee prétend avoir une base d’utilisateurs de plus de 10 millions d’utilisateurs.

“Je m’engage à construire une organisation qui permet aux gens partout dans le monde d’améliorer leur bonheur intrinsèque à travers les jeux. Nous innovons pour nous assurer que nos jeux offrent une intersection entre les compétences et le divertissement, permettant à nos utilisateurs de gagner tout en jouant. Notre voyage vient de commencer; 10 millions d’utilisateurs satisfaits en Inde, des milliards d’autres dans le monde que nous voulons toucher grâce à nos jeux innovants », a déclaré Dilsher Singh, fondateur et PDG de Zupee.

Zupee a été fondée en 2018 par Dilsher Singh et Siddhant Saurabh, et incubée grâce au financement de Smile Group. Bien que la plate-forme propose des formats de jeu innovants de plusieurs jeux de société populaires, elle organise des tournois de quiz en direct. Il prétend avoir vu plus de 250 millions de gameplays.

« WestCap reste un investisseur stratégique et un conseiller opérationnel clé pour Zupee et nous augmentons à nouveau notre intérêt dans le cadre de ce dernier tour de table », Laurence A. Tosi, fondatrice et associée directrice, WestCap. Ce financement permettra à l’équipe Zupee d’investir davantage dans l’innovation, d’étendre sa gamme de jeux et de poursuivre activement son expansion internationale, a ajouté Tosi.

