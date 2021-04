La plateforme de poker soutenue par ConsenSys sécurise un investissement de 5 millions de dollars

La société d’infrastructure Ethereum ConsenSys et le fonds de capital-risque Pantera Capital ont dirigé un groupe d’investisseurs dans un cycle de financement de 5 millions de dollars pour Virtue Poker, selon une annonce publiée lundi.

Parmi les autres participants au cycle d’investissement stratégique figuraient la société d’investissement dans la blockchain DFG et le fondateur de FunFair, Jez San.

Virtue Poker, une plateforme de poker décentralisée basée sur Ethereum, a été fondée en 2016 au sein de la suite ConsenSys de projets blockchain. En 2020, la société a obtenu une licence de service de jeu B2C de la Malta Gaming Authority.

L’investissement de 5 millions de dollars sera utilisé pour amorcer le lancement du réseau principal de la plateforme de poker blockchain prévu pour mai 2021. Le lancement du réseau principal intervient après quatre ans de développement et deux ans de tests bêta.

Selon Ryan Gittleson, PDG de Virtue Poker, le statut de la société en tant qu’opérateur agréé fournit une plate-forme appropriée pour défier les fournisseurs hérités des joueurs. Selon Gittleson, Virtue Poker mènera la charge pour rendre les paris cryptographiques courants.

Commentant le cycle de financement de 5 millions de dollars et les projets de lancement de la plate-forme Mainnet, le fondateur de ConsenSys, Joe Lubin, a fait remarquer:

«Je suis ravi de voir l’équipe Virtue Poker réaliser sa mission en apportant transparence et confiance à l’industrie du poker en ligne. En travaillant avec les régulateurs pour devenir la première plate-forme sous licence basée sur la blockchain, Virtue Poker légitime l’utilisation de cette technologie dans le secteur à long terme. »

La légende du poker Phil Ivey, ambassadeur de la société, a également commenté l’avancement du projet, déclarant que Virtue Poker jouera un «rôle majeur» dans l’avenir du poker.

Le poker et l’espace crypto ont une histoire riche avec le créateur de Bitcoin (BTC) Satoshi Nakamoto, qui inclut des bribes de code pour un jeu de poker en ligne dans la première itération du code Bitcoin.

En avril 2020, l’organisation caritative crypto The Giving Block s’est associée à de nombreux acteurs de l’industrie pour organiser un jeu de poker en ligne afin de collecter des fonds pour les organisations à but non lucratif aidant à lutter contre le coronavirus.