La plateforme de services immobiliers Lessen ouvre un nouveau bureau à Seattle alors qu’elle lève 170 millions de dollars de nouveaux financements

Le PDG de Lessen, Jay McKee. (Réduire la photo)

Lessen, une société basée à Scottsdale, en Arizona, qui gère une plate-forme de marché pour les services immobiliers, se développe à Seattle alors qu’elle s’apprête à ouvrir un nouveau bureau au centre-ville.

L’entreprise emploie déjà environ 30 personnes à Seattle et cherche à au moins doubler ce nombre en 2022. Un bail est en cours de finalisation pour un espace sur la 2e Avenue et Columbia Street près de Pioneer Square.

Évalué à plus d’un milliard de dollars, Lessen a annoncé mardi avoir levé 170 millions de dollars dans le cadre d’un tour de table de série B. La société a levé 214 millions de dollars à ce jour.

« Cette ronde de financement nous donne le carburant dont nous avons besoin pour continuer à développer l’entreprise de plusieurs manières », a déclaré Jay McKee, fondateur et PDG. « Nous sommes reconnus comme la seule entreprise à fournir des services basés sur la technologie d’une manière qui cible spécifiquement les besoins de nos clients. »

Lessen propose une solution de bout en bout dans le secteur immobilier en mettant en relation les propriétaires avec les professionnels des services. Sa technologie remplace les processus manuels et les feuilles de calcul par une gestion centralisée des projets et des bons de travail, des tableaux de bord intégrés, la facturation et l’analyse.

La plate-forme de Lessen compte plus de 2 000 fournisseurs de services, sur plus de 30 marchés.

Le bureau de Seattle est principalement un site d’ingénierie de produits, avec certains rôles d’opérations, de marketing et d’analyste.

Lessen emploie 450 personnes au total et prévoit de doubler ce nombre dans son siège en Arizona et ses bureaux à Tampa et Miami, ainsi que dans ses opérations sur le terrain aux États-Unis.