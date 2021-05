La plateforme de télémédecine du gouvernement eSanjeevani utilisée par 50 patients lakh en 1 an

Certains États ont également utilisé efficacement la plate-forme pour surveiller les patients qui s’isolent eux-mêmes à l’intérieur de leur domicile et les aider à faire face à la maladie de manière efficace.

Le service de télémédecine eSanjeevani lancé par le ministère de la Santé de l’Union l’année dernière a profité à un total de 50 personnes lakh à travers le pays au cours de l’année, selon les données fournies par le ministère. eSanjeevani, qui fait partie du Service national de télémédecine du ministère de la Santé, a été lancé par le gouvernement l’année dernière lors du verrouillage national induit par Covid-19 en avril pour venir en aide aux patients souffrant dans l’impossibilité de consulter un médecin en raison des restrictions de verrouillage. La plate-forme de télémédecine est également utilisée pendant la deuxième phase de Covid-19 dans le pays, car de nombreux États ont des restrictions telles que des restrictions qui empêchent les patients de consulter physiquement un médecin.

Le service qui est opérationnel dans 31 États et UT du pays accueille environ 40000 patients par jour en moyenne dans différentes régions du pays. Au moment de son lancement, la plate-forme eSanjeevani était prévue pour répondre exclusivement aux patients non-Covid-19, car un grand nombre d’hôpitaux du pays ont été transformés en hôpitaux dédiés à Covid-19, interdisant l’accès aux patients non-Covid-19. Cependant, avec l’adoption de la plate-forme dans différents États au cours de l’année, la plate-forme a également été utilisée par les gouvernements des États pour fournir des services de santé à distance aux patients atteints de coronavirus, selon un communiqué de presse publié par le ministère. Certains États ont également utilisé efficacement la plate-forme pour surveiller les patients qui s’isolent eux-mêmes à l’intérieur de leur domicile et les aider à faire face à la maladie de manière efficace.

Parmi les États qui ont utilisé le plus efficacement la plate-forme e-Sanjeevani, il y a l’État du Tamil Nadu qui a été le premier État à franchir le seuil de 10 lakh de consultations de télémédecine dans l’État utilisant la plate-forme. L’état du Karnataka, qui suit de près le Tamil Nadu, a enregistré 9,3 lakh de consultations de télémédecine pour les patients de l’état. Les autres États les plus performants dans l’utilisation de la plate-forme comprennent l’UP (8,4 lakh), l’Andhra Pradesh (8,3 lakh) et le Madhya Pradesh (2,5 lakh), entre autres.

