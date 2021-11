La plateforme de trading crypto AscendEX lève 50 millions de dollars auprès de bailleurs de fonds, y compris Alameda Research

La plateforme de trading de crypto-monnaie basée à Singapour AscendEX a levé 50 millions de dollars dans un tour de table de série B dirigé par Polychain Capital et Hack VC, a indiqué la société dans un communiqué. Les investisseurs comprenaient également Jump Capital, Alameda Research, Uncorrelated Ventures, Eterna Capital, Acheron Trading, Palm Drive Capital et Nothing Research.

