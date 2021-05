La plateforme de trading décentralisée Slingshot lance la bêta ouverte sur Polygon (MATIC)

L’agrégateur d’échange décentralisé (DEX) Slingshot a été lancé sur le réseau Polygon de protocole de couche deux d’Ethereum, par un tweet officiel.

Slingshot choisit le polygone plutôt que l’Ethereum

Selon la plate-forme DEX renommée (anciennement DEX.AG), la mise à niveau permettra aux utilisateurs d’exécuter des transactions plus rapidement, de payer moins de frais de transaction et d’obtenir les meilleurs prix sur Polygon. Cela fait suite à une montée en puissance des plates-formes DeFi lancées au cours de la dernière année. Slingshot est en version bêta ouverte sur Polygon.

Slingshot a noté que sa raison d’utiliser le Polygon au lieu de se lancer sur la blockchain Ethereum était due aux frais de gaz élevés et aux problèmes de transaction lents rencontrés par le facilitateur de la finance décentralisée (DeFi). Polygon est une solution multichaîne qui fonctionne avec le réseau d’Ethereum.

Le réseau Ethereum est le deuxième écosystème de blockchain le plus actif après Bitcoin. Au cours d’une année qui a vu les crypto-monnaies gagner plus d’adeptes, le réseau Ethereum a attiré plus de développeurs grâce à l’engouement pour la finance décentralisée (DeFi) et les jetons non fongibles (NFT).

Mais cette adoption a soulevé des problèmes auparavant laissés sans surveillance. Premièrement, les utilisateurs de frais de gaz insensés doivent payer avant d’exécuter une transaction sur la plate-forme.

Un autre problème majeur a été les problèmes de congestion du réseau provoqués par l’explosion des NFT. Les NFT, qui sont principalement construits sur le réseau Ethereum, sont des actifs virtuels uniques stockés sur la blockchain. Les récents succès dans le cercle des objets de collection numériques ont vu le réseau Ethereum se battre avec des vitesses de transaction lentes.

Ces problèmes ont vu la recrudescence des protocoles de couche deux comme Polygon. Compte tenu de leurs délais d’exécution rapides et de leurs frais de gaz inférieurs, les développeurs se tournent maintenant vers des plates-formes alternatives pour accéder au monde en plein essor de DeFi.

S’exprimant sur l’annonce récente, le PDG de Slingshot, Clinton Bembry, a noté que la plate-forme DEX avait exécuté plusieurs pilotes sur les réseaux Ethereum et Polygon pendant un certain temps avant de s’installer avec Polygon. Tous les échanges seraient désormais exécutés sur le réseau Polygon, tandis que l’intégration du réseau Ethereum viendrait beaucoup plus tard.

ConsenSys lance des outils conviviaux pour les développeurs

Ethereum est conscient des défis auxquels sa plate-forme est confrontée et se préparerait à migrer vers un protocole de preuve d’enjeu (PoS) dans les mois à venir. Selon le fondateur Vitalik Buterin, Ethereum 2.0 verra la fin des frais de gaz élevés et de la congestion du réseau et rendra le facilitateur Dapps évolutif.

Pendant ce temps, le studio de logiciels Ethereum ConsenSys s’efforce de rendre la plate-forme Ethereum plus conviviale pour les développeurs. Selon la société blockchain, elle ajoutera des outils à la solution de mise à l’échelle Polygon pour faciliter le développement et l’exécution de dapps sur la plate-forme.

Les outils nommés Infura et Truffle seraient ajoutés à son offre Ethereum et IPFS déjà existante. Infura permettrait aux développeurs de se connecter au réseau Ethereum à l’aide d’une interface de programmation d’application (API) sans exécuter un nœud complet.

Son outil Truffle aiderait les développeurs à créer et à déployer facilement des dapps comme des projets standard.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel à démocratiser le système financier. Lorsqu’il n’est pas plongé dans les événements quotidiens de la scène cryptographique, il peut regarder des rediffusions légales ou essayer de battre son meilleur score au Scrabble.