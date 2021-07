La plateforme de trading Soccer NFT Sorare achèvera le plus grand tour de financement de la technologie française avec 530 millions de dollars

in

La plate-forme NFT de la startup de football Sorare aurait levé 450 millions d’euros (environ 532 millions de dollars) de financement, dirigé par SoftBank.

La plateforme de trading NFT de football numérique basée à Paris, Sorare, devrait être évaluée à plus de 4 milliards de dollars une fois ce tour de table à grande échelle terminé. La plateforme deviendra la 17e entreprise tech licorne en France. Il semble que ce financement sera le plus gros record du secteur technologique français.

Selon un rapport de Business Insider publié mercredi, les autres investisseurs potentiels incluent le fonds européen Atomico, le fonds français Eurazeo avec plus de 27 milliards de dollars d’actifs sous gestion, et le fonds Blisce créé par le célèbre homme d’affaires et philanthrope français Alexandre Mars.

En février, la société de capital-risque Benchmark, qui soutenait auparavant Ebay Inc., Twitter Inc. et Uber Technologies, a apporté 50 millions de dollars à la plate-forme de football Fantasy alimentée par Ethereum Sorare dans la série A.

Sorare est un jeu vidéo de football fantastique fondé sur la blockchain Ethereum en 2018 qui permet aux utilisateurs de créer leurs équipes préférées et d’échanger des cartes de joueurs de football.

De nombreuses équipes de football bien connues en Europe, dont le Bayern Munich, la Juventus, le Real Madrid et Liverpool, ont lancé leurs jetons non fongibles (NFT) uniques sur leurs plateformes.

Comme l’a rapporté blockchain.news le 15 juin, la Fédération française de football est entrée dans l’histoire en associant un partenariat avec le jeu de football Fantasy basé sur la blockchain Sorare pour créer des cartes numériques à collectionner pour les joueurs de son équipe nationale.

Source de l’image : Shutterstock