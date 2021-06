La plateforme de vidéo en direct Videon décroche 7,3 millions de dollars, embauche un nouveau PDG et prévoit d’ouvrir un co-siège à Seattle

in

Le matériel de streaming vidéo en direct EdgeCaster de Videon. (Photo vidéo)

Videon, une société d’infrastructure de vidéo en streaming en direct, a levé 7,3 millions de dollars de financement et a embauché un nouveau PDG basé à Seattle alors qu’elle transfère une partie de ses opérations de State College, en Pennsylvanie, a annoncé mardi la société.

La société de capital-risque basée à Seattle, Voyager Capital, a mené la série A. Videon prévoit d’étendre ses équipes de direction, d’ingénierie, de marketing et de vente avec les liquidités et de proposer sa plate-forme de calcul vidéo à davantage de clients dans le monde.

Rob Green, un vétéran de la technologie dont l’expérience précédente comprend un passage de 8 ans et demi dans la division des médias numériques de Microsoft, a déclaré que Videon a réalisé de nombreux moments décisifs dans l’innovation vidéo.

Le PDG de Videon, Rob Green. (Photo LinkedIn)

“Avec la croissance exponentielle de la vidéo en direct, notre nouvel investissement arrive exactement au bon moment”, a déclaré Green dans un communiqué. « Nous tirerons parti de l’expertise, de la vision et du savoir-faire inégalés de l’entreprise pour permettre à davantage de personnes de profiter pleinement du potentiel de la diffusion en direct.

Green et d’autres cadres seront basés à Seattle et les fondateurs et l’équipe d’ingénierie de Videon resteront en Pennsylvanie. L’entreprise compte 44 employés.

Videon aide à résoudre les problèmes complexes liés à l’acheminement de la vidéo en direct de la source au public sans équipement de diffusion coûteux ni services tiers coûteux. Sa technologie permet de traiter la vidéo à la source, en combinant des fonctions intégrées exécutées sur sa plate-forme de calcul vidéo locale avec des fonctionnalités supplémentaires du cloud. Amazon Web Services est un partenaire.

Videon affirme que ses solutions de vidéo en direct de qualité diffusion et à latence ultra-faible sont utilisées dans les sports, les actualités, les services d’urgence et les lieux de culte dans plus de 19 pays.

Le directeur général de Voyager Capital, Erik Benson, a déclaré que la technologie et le parcours de Videon sont similaires à ceux de quelques autres startups vidéo financées par Voyager. Make.TV, qui a déménagé de Cologne, en Allemagne, à Seattle en 2014, a finalement été acquis en 2019 par LTN Global pour 50 millions de dollars. La startup de traitement vidéo basée à Portland, Elemental, a été acquise par AWS en 2015 pour 350 millions de dollars.

Benson a déclaré que les rondes de la série A pour Make.TV et Elemental étaient de la même taille que celles de Videon.

Tricia Iboshi, ancienne directrice de l’exploitation chez Make.TV, a assumé ce rôle chez Videon. Iboshi a également été co-fondateur du fournisseur de services d’applications vidéo RocketVox, qui a été racheté par thePlatform puis Comcast.

“Videon a un énorme potentiel de croissance à court terme car son prix permet à quiconque de diffuser des vidéos en direct de haute qualité et à faible latence”, a déclaré Benson. « Lorsque vous ajoutez la possibilité de profiter également des capacités de calcul de périphérie, vous avez une opportunité de rupture. »

Arnold Venture Group, basé à Seattle, a également participé au financement avec l’investisseur et ancien PDG d’Adobe Systems Bruce Chizen.