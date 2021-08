La plateforme d’échantillonnage Smytten lève 6 millions de dollars en série A

Le tour de table a été mené par Fireside Ventures

Smytten, une plate-forme d’échantillonnage et d’engagement pour les marques de vente directe au consommateur (D2C), a levé 6 millions de dollars dans le cadre de son cycle de financement de série A dirigé par Fireside Ventures. Sharrp Ventures, Survam Partners, Waao Partners et l’investisseur existant Roots Ventures ont également participé au tour. La plate-forme d’échantillonnage utilisera le nouveau capital pour augmenter la base d’utilisateurs et créer des solutions technologiques et de données de premier ordre dans l’industrie afin d’optimiser l’entonnoir de marketing pour les marques D2C, a-t-il déclaré dans un communiqué. De plus, le nouveau financement sera également utilisé pour créer une infrastructure de service robuste à travers le pays afin d’élargir les points de contact des essais de produits et de renforcer la prestation de services en ligne.

« L’expérience d’achat avant achat sera le plus grand catalyseur et alimentera le marché indien en plein essor du D2C, qui devrait atteindre 100 milliards de dollars au cours des quatre à cinq prochaines années. Nous pensons que cette méthode éprouvée d’engagement client basée sur l’échantillonnage changera la façon dont les marques et les consommateurs D2C interagissent, la rendant plus immersive et basée sur l’expérience », ont déclaré Swagat Sarangi et Siddhartha Nangia, fondateurs de Smytten.

« Smytten est sur le point de redéfinir le livre de jeu standard de la création de marque avec les solutions technologiques approfondies que nous construisons sur la base de l’intention d’essai et des commentaires de millions de consommateurs. Cela donnera à la prochaine génération de marques D2C des informations exploitables et un public captif pour faire évoluer leur entreprise très rapidement », ont-ils ajouté.

La plate-forme, fondée par Swagat Sarangi et Siddhartha Nangia, prétend héberger plus de 700 partenaires de marque D2C sur sa plate-forme dans diverses catégories. Il a connu une croissance de 100% de sa base d’utilisateurs après la pandémie, a affirmé la plate-forme dans un communiqué. Il fonctionne avec les principales marques D2C telles que Mamaearth, Plum, mCaffeine, entre autres. Selon Varun Alagh, co-fondateur de MamaEarth, Smytten s’est avéré être l’une des plateformes d’échantillonnage les plus efficaces, ciblées et basées sur les données pour la marque. Son ROI d’échantillonnage a été excellent sur la plate-forme, tandis que cette dernière a aidé la marque à conduire efficacement des essais auprès de nombreux utilisateurs novices.

Avec le D2C devenant courant, les spécialistes du marketing de marque ont besoin de solutions nouvelles et plus pointues qui peuvent aider à créer la bonne expérience de marque pour les consommateurs, a déclaré Kannan Sitaram, Venture Partner, Fireside Ventures et membre du conseil d’administration, Smytten. Fireside Ventures estime que le développement d’un écosystème favorable présente une excellente opportunité d’investissement, a ajouté Sitaram.

