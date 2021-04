La plateforme des créateurs Patreon a évalué 4 milliards de dollars lors du dernier cycle de financement

Patreon

Patreon Inc, une plate-forme qui permet aux artistes de solliciter le patronage financier de leurs fans, a déclaré qu’elle était évaluée à 4 milliards de dollars lors de son dernier cycle de financement, plus que triplé par rapport à septembre de l’année dernière.

La société basée à San Francisco, en Californie, a levé 155 millions de dollars dans le cadre du nouveau cycle mené par le nouvel investisseur Tiger Global Management, avec la participation de Woodline Partners et d’anciens investisseurs Wellington Management, Lone Pine Capital, New Enterprise Associates, Glade Brook Capital et DFJ Growth.

Lors de la précédente ronde de financement, Patreon avait levé 90 millions de dollars, qui l’auraient évalué à 1,2 milliard de dollars à l’époque.

La société, qui met en relation des créateurs, y compris des musiciens, des écrivains, des journalistes et des podcasteurs avec des fans tout en monétisant leur travail moyennant des frais mensuels, prévoit d’utiliser le fonds pour développer de nouveaux outils pour les créateurs, des acquisitions potentielles et étendre sa présence internationale.

Patreon, fondé en 2013 par deux créateurs YouTube, a gagné en popularité au cours de l’année dernière, alors que de plus en plus de créateurs ont produit du contenu pour engager un public coincé chez lui pendant la pandémie COVID-19.

En tant que plate-forme neutre, Patreon permet aux artistes de s’éloigner des modèles commerciaux dépendants de la publicité et d’avoir plus de liberté créative.

La réception croissante du modèle résonne avec la montée en puissance de plates-formes telles que Substack, qui permet aux rédacteurs de créer leurs propres newsletters payantes et de développer un lectorat.

Patreon envisage une cotation publique cette année et a été approchée par des sociétés d’acquisition à vocation spéciale (SPAC), avait rapporté The Information en janvier.