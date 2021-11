La plateforme d’investissement dans la musique Royal lève 55 millions de dollars auprès de Nas, Kygo et d’autres

La plateforme d’investissement musical Royal.io a levé 55 millions de dollars dans une série A dirigée par Andreessen Horowitz, avec le soutien de The Chainsmokers, Kygo, Nas et d’autres artistes.

Royal vient tout juste de s’adresser aux médias sociaux et à Medium pour annoncer le tour de table de plusieurs millions de dollars, qui arrive environ six mois après les débuts de l’entreprise. Co-fondé par l’ancien analyste junior d’UBS et du Credit Suisse Justin Blau, qui publie de la musique sous le nom de 3LAU, Royal a précédemment levé 16 millions de dollars en financement d’amorçage, pour un capital post-série A d’environ 71 millions de dollars à ce jour.

En ce qui concerne la liste complète des investisseurs royaux, la startup – qui se présente comme « une plate-forme qui permet à quiconque d’acheter le droit de gagner des redevances sur ses chansons préférées » – a reçu le soutien de Logic, Stefflon Don, Joyner Lucas et Disclosure on the côté créateur, outre les parties initialement mentionnées. De plus, Paradigm, Connect Ventures (un projet de CAA et NEA), Crush Music, le Founders Fund et Coinbase Ventures ont également contribué à cette augmentation massive.

En passant, il convient de mentionner que Nas a encaissé un premier investissement dans Coinbase en avril. De plus, les Chainsmokers – qui ont co-lancé le marché NFT YellowHeart et ont fourni une déclaration pour la sortie de la série A de Royal – ont défini une image d’un personnage du Bored Ape Yacht Club comme photo de profil sur les réseaux sociaux.

Royal a l’intention d’affecter la tranche de 55 millions de dollars à l’investissement « dans la croissance de son écosystème », car au nord de 120 000 artistes, « des noms connus aux nouveaux venus », ont postulé à la plate-forme depuis fin août, par dirigeants. La page « soumission d’artiste » de Royal comprend 15 questions, relatives aux chiffres de propriété musicale, aux spécificités de la distribution, etc.

Le communiqué réitère également que 3LAU le mois dernier « a donné 333 actifs numériques limités (la version étendue de Royal d’un NFT) représentant 50% de la propriété en streaming dans son dernier single, ‘Worst Case' ». 6 millions de dollars avec des fans détenant la moitié de la valeur », selon le texte, tandis que « les jetons se sont échangés pour plus de 650 000 $ en volume sur le marché secondaire ».

« Connecter les artistes directement aux fans en tant que propriétaires de redevances crée un lien plus profond avec des incitations alignées, offrant de nombreux avantages à toutes les personnes impliquées et renversant le modèle commercial de la musique héritée », poursuit le communiqué de Royal, avant de déclarer que son propre modèle commercial offre aux fans « un accès à des opportunités qui n’étaient traditionnellement disponibles que pour les grands labels, les fonds spéculatifs et les personnes très connectées.

Sur ce dernier front, il convient de noter qu’Andreessen Horowitz a dirigé fin octobre le dernier cycle de financement de UnitedMasters, une alternative aux majors. Enfin, le propriétaire de Republic Records, Universal Music Group, a déposé une plainte contre la plateforme d’investissement OpenDeal (qui opère sous le nom de Republic) il y a environ deux semaines, affirmant que l’entrée récente du défendeur dans l’espace musical constitue une contrefaçon de marque.