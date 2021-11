La plateforme EdTech Inzpira lève Rs 2.3 crore dans le cadre de son tour de table

Inzpira avait précédemment levé Rs 25 lakh dans le cadre de son tour de pré-semence à partir de 100X.VC en mars 2021

Inzpira, une plate-forme d’apprentissage des langues en direct à la demande et à la demande pour adultes et enfants, a annoncé qu’elle avait augmenté de 2,3 crores de roupies dans le cadre de son tour de table. Le cycle actuel a été dirigé par les investisseurs providentiels Raj Nair, président d’Avalon Consulting, et Gopinath Latpate, directeur exécutif de JLL. La startup prévoit d’utiliser les fonds frais pour améliorer sa plate-forme technologique, renforcer la présence de la marque et élargir sa clientèle.

Parmi les autres investisseurs qui ont rejoint le tour figurent Arvind Kapil (responsable pays – Retail Lending, HDFC Bank), Yash Chamria (co-vice-président, Piramal Capital), Naveen Raju (directeur exécutif, TIE Mumbai), Ajay Nayar (partenaire associé, IBM), P Sreekumar, Vedika Thorat, Abdul Gafoor, Jyoti Rahul Devjani, Akshar Panchmia, Dipen Shah, Vikas Sisodiya, Manish Manoj, Mannan Manoj, Michael Samuel, Pankaj Ramachandran, Roshan Ajitkumar.

Inzpira avait précédemment levé Rs 25 lakh dans le cadre de son tour de pré-semence à partir de 100X.VC en mars 2021 et faisait partie de leur cohorte de classe 04. Le démarrage a soulevé Rs. 2,55 crores à ce jour. « Il existe une énorme demande d’apprentissage des langues et de compétences générales en Inde et dans le monde et Inzpira est bien placée pour exploiter ce marché en plein essor », a déclaré Ninad Karpe, partenaire de 100X.VC.

Les professionnels qui travaillent, bien qu’ils réalisent l’importance de maîtriser l’anglais pour progresser dans leur carrière, ne peuvent tout simplement pas trouver le temps de rejoindre un programme en raison de leur horaire de travail chargé et d’autres engagements, a déclaré Rohith Namboothiri, cofondateur et PDG d’Inzpira. « Chez Inzpira, nous construisons une plate-forme qui propose une formation linguistique individuelle en direct à la demande où les utilisateurs peuvent apprendre à tout moment selon leur convenance, aussi simple que de réserver un taxi ou de commander de la nourriture. Nous avons l’intention de révolutionner le secteur de l’apprentissage des langues en offrant aux adultes et aux enfants une expérience d’apprentissage immersive en leur permettant de pratiquer et d’apprendre auprès de centaines de formateurs », a ajouté Namboothiri.

« J’ai investi dans Inzpira parce que j’ai trouvé que les promoteurs ont une certaine étincelle en eux, en plus d’une tête mûre sur les épaules. Surtout, ils jouent sur un grand marché mal desservi. Il est également possible d’ajouter plus de valeur aux clients grâce à des offres supplémentaires à l’avenir », a déclaré Raj Nair, président d’Avalon Consulting.

