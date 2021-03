La plateforme Edtech ixamBee lève des fonds auprès du Mumbai Angels Network

Les examens de recrutement ont recommencé après une pause pendant la période de verrouillage », a déclaré la plateforme dans un communiqué.

La plate-forme edtech pour les emplois gouvernementaux, ixamBee, a levé des fonds pour un montant non divulgué dirigé par Mumbai Angles. Narendra Shyamsukha de JITO Angel Network et l’investisseur existant Keyur Joshi (co-fondateur de MakeMyTrip) et quelques anciens élèves notés de l’ISB, Hyderabad, ont également participé au cycle actuel.

Plus de 5 millions d’étudiants ont bénéficié d’ixamBee, a indiqué la plateforme edtech. «Plus de 5 millions d’étudiants se préparent aux examens du gouvernement et la plupart d’entre eux viennent de petites villes et villages. La popularité des emplois gouvernementaux a énormément augmenté en raison des pertes d’emplois et de l’incertitude dans le secteur privé après Covid-19. Les examens de recrutement ont recommencé après une pause pendant la période de verrouillage », a déclaré la plateforme dans un communiqué.

Chandraprakash Joshi, co-fondateur d’ixamBee, a déclaré: «En travaillant à domicile, nous avons enregistré une croissance de plus de 100% des revenus au cours des deux derniers trimestres. De plus, 99,7% du trafic de notre site Web est organique, ce qui reflète la popularité d’ixamBee parmi les étudiants. Le financement à ce stade nous aidera à créer une expérience d’apprentissage ixamBee supérieure (iLX) et à accélérer notre croissance. »

Co-fondé par Joshi (ex-RBI et anciens élèves de l’ISB, Hyderabad), Arunima Sinha (ex-SIDBI) et Sandeep Singh (ex-MakeMyTrip), ixamBee s’est concentré sur l’offre d’une expérience d’apprentissage en ligne aux étudiants qui ne peuvent pas accéder aux cours de coaching .