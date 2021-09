La plateforme Fintech Rupeek lance sa première campagne de marque

C’est le bon moment pour que le récit des prêts d’or en Inde évolue, a déclaré Shalabh Atray, vice-président directeur, marketing et numérique, Rupeek.

La plateforme Fintech Rupeek a lancé sa toute première campagne de marque. Il présente Manoj Bajpayee et Priyamani. La publicité télévisée (TVC), qui fait partie de la campagne, montre comment Rupeek fournit des prêts d’or sans tracas, ainsi qu’aux taux d’intérêt les plus bas. “Nous pensons que c’est le bon moment pour que le récit des prêts sur l’or en Inde évolue et s’aligne sur les aspirations de l’Indien en évolution”, a déclaré Shalabh Atray, vice-président senior, marketing et numérique, Rupeek.

« La majorité de la population indienne n’ayant pas accès au crédit formel, il existe un potentiel énorme pour les prêts adossés à des actifs tels que les prêts d’or en ligne. Je suis heureux et ravi d’avoir Manoj et Priyamani à bord pour notre campagne et de transmettre la vision de Rupeek aux ménages indiens », a ajouté Atray.

La campagne, qui a été publiée en hindi, sera bientôt lancée dans les langues régionales. Il dépeint l’histoire d’un couple qui souhaite bénéficier d’un prêt d’or mais rencontre des difficultés à un guichet de prêt. Dans la deuxième partie de la campagne, le couple opte pour le service de Rupeek, qui est plus rapide et plus pratique.

Rupeek veut motiver les gens ordinaires à être fiers d’utiliser leur or pour accéder au crédit de manière sûre et personnelle tout au long de la campagne, selon une déclaration officielle. Il propose des prêts d’or en ligne à ses clients avec une documentation minimale, ajoute le communiqué.

Rupeek, dont le siège est à Bangalore, fondée en 2015, est une plateforme de fintech de prêt numérique adossée à des actifs. Il vise à résoudre les problèmes de crédit des Indiens. Il prétend être présent dans plus de 30 villes et avoir décaissé des prêts d’une valeur de plus de 5 000 crores de roupies, tandis que 55% de ses clients étaient des emprunteurs pour la première fois. Certains de ses investisseurs sont Sequoia Capital, Accel Partners, Bertelsmann et GGV Capital.

