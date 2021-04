La plateforme HBO Max annonce qu’elle développera plus de 100 productions en Amérique latine – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

La plateforme HBO Max, qui arrivera en Amérique latine et dans les Caraïbes en juin, a annoncé ce jeudi qu’elle prévoyait de développer plus de 100 productions dans la région au cours des deux prochaines années, dont 33 ont déjà été lancées.

Parmi les nouveaux programmes, la compagnie a mis en avant la comédie d’action Búnker (Mexique), le drame romantique Amarres (Mexique), le drame musical jeunesse Días de Gallos (Argentine), ou The Missing, une série dramatique sur une agence qui travaille sur des cas de personnes disparues.

«Actuellement, nous travaillons sur des productions qui couvrent une grande variété de genres et de formats différents, avec toutes sortes d’histoires locales pertinentes pour nos consommateurs», a déclaré le directeur du contenu de WarnerMedia Amérique latine, Tomas Yankelevich.

Le représentant a également assuré que ce programme renforce “l’engagement envers les communautés locales par rapport à l’énorme talent de l’Amérique latine”.

“Ce n’est que le début”, a déclaré Yankelevich.

Cette année, l’Amérique latine pourra également profiter de Bilardo, le médecin du football (Argentine), un documentaire en quatre épisodes dans lequel seront racontées les histoires des personnalités les plus importantes du football argentin.

En outre, le livre des fantômes de Frankelda (Mexique), une série d’animation image par image qui raconte des histoires d’horreur pour les enfants, qui a été créée par Cinema Fantasma, un studio spécialisé dans cette technique.

La plateforme HBO Max a été lancée aux États-Unis en mai 2020 et étendra cette année ses services, en plus de l’Amérique latine et des Caraïbes, aux pays scandinaves, à l’Espagne, à l’Europe centrale, aux pays baltes et au Portugal.

La plate-forme WarnerMedia, créée pour rivaliser avec Netflix et Disney +, dispose d’un vaste catalogue qui comprend toutes les séries HBO, les films Warner -qui présente l’univers DC Comics-, les dessins animés Cartoon Network, les fictions mythiques telles que Friends et les actualités de CNN.

Source: Cependant