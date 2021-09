La plateforme Kantar Marketplace investit dans des solutions d’efficacité créative et médiatique en Inde

Kantar Marketplace est une plateforme d’études de marché

La société d’analyse basée sur les données et de conseil en marque Kantar investit dans des solutions plus larges couvrant les tests créatifs et numériques, les tests de concept et d’innovation via la plateforme Kantar Marketplace. Au cours des dernières années, l’entreprise a investi dans la technologie pour améliorer les connaissances. Cela fait partie intégrante de sa stratégie de croissance pour aider les clients à tirer parti de la puissance de l’IA, de la technologie et des mégadonnées à grande vitesse et à grande échelle pour découvrir les tendances émergentes, a déclaré la société dans un communiqué.

Lancée en 2020 en Inde, Kantar Marketplace est une plateforme d’étude de marché qui permet aux professionnels de l’analyse, aux spécialistes du marketing et aux agences de créer des marques significativement différentes avec rapidité et agilité. C’est la seule plate-forme d’étude de marché avec des solutions qui ont été validées de manière indépendante pour prédire les ventes et la croissance de la marque. En Inde, Kantar Marketplace gagne du terrain avec sa suite d’innovations en matière de tests de concepts et de packs, affirme la société. « Kantar Marketplace est susceptible de prendre encore plus d’ampleur alors que Kantar lance les solutions Link Now, Link Express for Digital et Context Lab, dans le cadre des solutions d’efficacité créative et médiatique, respectivement, pour aider les clients à maximiser les retours sur investissement des campagnes numériques”, a déclaré la société. souligné en ajoutant que les dépenses publicitaires en marketing numérique sont à un niveau record.

Pour Kantar, la plus grande force motrice derrière Kantar Marketplace a été la conviction que l’agilité va au-delà de la vitesse et du coût. Kantar Marketplace vise à offrir de l’agilité sans compromis sur la qualité afin que les clients obtiennent toute la rigueur et la validation de la recherche rapidement.

Pour Soumya Mohanty, MD – client et quantitatif, Inde, division Insights, Kantar, les dépenses marketing évoluent en ligne, tout comme la nécessité d’obtenir une meilleure évaluation du retour sur investissement et de l’impact créatif, au-delà des mesures d’engagement standard. « Dans ce monde numérique toujours actif où le contenu est généré en continu, nous avons besoin d’une compréhension holistique de l’interaction de l’histoire, du contexte, du placement, du format et du canal. Kantar propose une suite synergique de solutions créatives et multimédias, désormais disponibles sur Kantar Marketplace, qui vous donne des informations rapides mais aussi avec la précision qu’offrent les frameworks Kantar », a-t-elle ajouté.

