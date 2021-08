La plateforme NFT MakersPlace lève 30 millions de dollars US dans un nouveau tour de table

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Le tour de table organisé par MakersPlace mettait en vedette le rappeur Eminem, Sony Music, Coinbase et d’autres organisations intéressées par le marché NFT.

La plate-forme d’échange d’œuvres d’art numérisées en tant que jetons non fongibles (NFT), MakersPlace, a levé environ 30 millions de dollars US dans un nouveau tour de financement, qui comprenait la participation d’importantes personnalités du monde artistique, ainsi que des entreprises de du secteur traditionnel ainsi que de l’écosystème des monnaies numériques.

Entreprises et personnalités investies dans MakersPlace

Cela a été rapporté par l’équipe de MakersPlace dans un communiqué publié aujourd’hui, dans lequel elle indiquait que le nouveau tour de la série A avait la participation du rappeur Eminem et de son manager, Paul Rosenberg, qui apparaissaient comme des investisseurs stratégiques. Une autre personnalité qui a également investi dans l’entreprise était le joueur de la NFL, Larry Fitzgerald.

Parmi les entreprises participantes, MakersPlace a indiqué que Bessemer Venture Partners et Pantera Capital ont mené le tour. Étaient également présents Coinbase Ventures, Sony Music Entertainment, Draper Dragon Digital, Uncork Capital et 9Yards Capital. Parmi les autres investisseurs figurent Tobi Lütke de Shopify, 3LAU, William Ruphrecht qui a travaillé pour Sotheby’s et des représentants d’Acquavella Galleries.

A propos de cette réalisation en termes de capitaux levés, l’équipe de MakersPlace a écrit :

« Nous voyons cette collecte de fonds comme une validation continue de notre mission. Nous continuerons à repousser les limites et à doter les créateurs numériques de meilleurs outils et services à mesure que nous trouverons davantage de moyens de présenter l’art numérique et les NFT à un public plus large de collectionneurs grand public. Depuis le début, nous avons toujours privilégié la confiance, la qualité et la facilité d’utilisation comme piliers pour nos artistes et collectionneurs, et nous ne travaillerons qu’à redoubler d’efforts ».

MakersPlace et le marché NFT

MakersPlace est actuellement répertorié comme l’une des plates-formes NFT les plus populaires au sein de l’écosystème Ethereum, qui a traité plus de 100 millions de dollars de volume de transactions jusqu’à présent en 2021. L’un des aspects qui a rendu la plate-forme très populaire était l’alliance avec la vente aux enchères. maison Christie’s pour la vente des objets de collection numériques de l’artiste Beeple, qui ont été vendus pour environ 69,3 millions de dollars US en mars dernier.

La nouvelle intervient après le week-end dernier, la plate-forme du secteur NFT OpenSea a battu un nouveau record et a traité un volume commercial de plus de 95 millions de dollars US au cours de ces deux jours. En détaillant ces chiffres, on a appris qu’au sein du service, le magasin Art Block Curated a capitalisé environ 35 millions de dollars US du total susmentionné, tandis que Bored Ape Yatch Club a enregistré 16 millions de dollars US, Art Blocks Playground environ 11,5 millions de dollars US et The Vogu Collective encore 9,6 millions de dollars.

Selon les données du portail DappRadar, on estime que le marché du NFT a réussi à capitaliser un volume total de 2 500 millions de dollars US au cours du premier semestre de ce 2021, on pense donc qu’il sera l’un des plus lucratifs pour le années à venir, d’autant plus avec le grand intérêt des artistes et des collectionneurs pour ces nouvelles formes d’art symboliques.

Des entreprises du secteur traditionnel telles que Coca-Cola, Dolce & Gabbana, CONMEBOL, Playboy, Marvel, TIME, FOX et bien d’autres ont déjà pris des mesures dans le secteur précisément pour lancer leurs objets de collection numériques.

