La plateforme obligataire de CredAvenue facilite l’émission de Rs 150 cr MLD pour SK Finance

Plutus a facilité les émissions d’obligations primaires de plus de 6 000 crores de roupies pour plus de 20 entités depuis sa création.

CredAvenue, la plateforme des marchés de la dette, basée à Chennai, a facilité l’émission d’obligations liées au marché (MLD) de 150 crores de roupies pour SK Finance via sa plateforme d’obligations en ligne Plutus.

À ce jour, la société a levé près de 11 000 crores de roupies et vise à émettre une autre dette de 1 000 crores de roupies dans les mois à venir.

SK Finance est l’une des principales NBFC du pays, avec plus de 2,25 clients lakh avec des actifs sous gestion (AUM) de Rs 4 000 crore et une présence dans 10 États à travers plus de 375 succursales.

En mai, SK Finance a levé des fonds propres auprès d’investisseurs de renom tels que TPG Growth, Norwest Venture Partners et Evolvence India. Après le dernier cycle de financement, le capital global levé auprès d’investisseurs externes a dépassé 1 000 crores.

Rajendra Setia, directeur général et promoteur de SK Finance, a déclaré : « Plutus – la plate-forme obligataire de CredAvenue – a joué un rôle déterminant dans l’accès des NBFC à un pool de capitaux diversifié. Ces fonds seront largement utilisés pour les prêts ultérieurs et la consolidation de notre part de marché et, ce faisant, permettront de générer des moyens de subsistance, de répondre aux besoins ambitieux et d’améliorer les modes de vie. Il s’agit essentiellement de particuliers et de petits opérateurs routiers et de transport exploitant de petits véhicules utilitaires et des micro-entreprises. »

Plutus a facilité les émissions d’obligations primaires de plus de 6 000 crores de roupies pour plus de 20 entités depuis sa création.

Gaurav Kumar, fondateur et PDG de CredAvenue, a déclaré : « Notre plateforme obligataire est devenue une plateforme de choix unique pour les investisseurs de détail pour répondre à tous leurs investissements en dette. Plutus propose une grande variété de produits à revenu fixe dans divers ténors, notations et spectres de rendement. Nous travaillons avec un grand nombre d’émetteurs pour élargir davantage le marché et cibler les prêteurs offshore, les grandes banques et les principaux gestionnaires de fonds. »

CredAvenue a récemment levé 90 millions de dollars en fonds propres dans le cadre d’un tour de table mené par Sequoia Capital et codirigé par Lightspeed, TVS Capital Funds, Lightrock et d’autres. Le financement avait évalué l’entreprise à environ 410 millions de dollars. La société a également mis en place un centre de développement technologique à Bangalore qui abritera un effectif de 200 employés d’ici 2022-2023, représentant près de 30% de la force globale de CredAvenue en Inde.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.