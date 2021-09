La plateforme Sm-ART NFT améliore le portefeuille d’investissement

Sm-ART NFT, un pionnier de l’investissement dans les beaux-arts qui permet aux investisseurs de tous horizons d’acheter, de vendre et de posséder partiellement des bijoux de luxe, des sculptures et des beaux-arts à l’aide de jetons fractionnés, a ajouté une nouvelle montre de luxe Patek Philippe à son portefeuille d’opportunités en tokenized investissements, a appris Invezz dans un communiqué de presse.

Design distinctif, excellent investissement

La collection Patek Philippe Nautilus présente un design élégant et a été recommandée comme un investissement horloger de premier plan par le PDG de Chrono 24, Tim Stracke. Les montres se caractérisent par un cadran gaufré horizontal, une forme octogonale arrondie et un boîtier élégant et intelligemment construit. Cette montre a été évaluée à plus de 100 000 dollars, mais Sm-ART NFT propose une propriété fractionnée du bijou de collection. Les jetons d’actif pour la propriété partielle de la montre en acier inoxydable Patek Phillipe Nautilus 5711 / 1A-010 commencent à 100 $.

Une acquisition à haute valeur ajoutée est possible grâce à la propriété de la blockchain

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

La plate-forme NFT unique permet aux investisseurs d’acheter des fractions d’actions dans des articles de nouveauté de grande valeur grâce à la propriété de la blockchain. Le protocole ERC20 est utilisé pour diviser les actifs et tous les jetons qui représentent une part des actifs sont conformes à la norme ERC20.

Les investisseurs peuvent acheter et revendre ces fractions sur le site Internet de la plateforme ou sur des plateformes comme OpenSea. La plate-forme crée des représentations numériques d’actifs tels que NFT et les répertorie à la vente via la technologie blockchain. Les jetons d’actif servent de preuve de propriété partielle. Ils peuvent être achetés à l’aide d’une crypto-monnaie prise en charge en fonction des exigences du vendeur.

Danny Sangha, co-fondateur et directeur technique de Sm-ART NFT, a déclaré :

« Nous sommes ravis d’avoir ajouté cette impressionnante montre Patek Phillipe à notre collection d’actifs de luxe. Posséder des objets de grande valeur est un rêve pour beaucoup de gens, mais avec Sm-ART NFT, cela peut devenir une réalité et permet à ceux qui s’intéressent aux beaux-arts et aux chefs-d’œuvre de luxe de faire non seulement un bel investissement en termes d’appréciation financière. , mais aussi être copropriétaire de quelque chose de visuellement spectaculaire.

Parmi les autres atouts de la plate-forme figurent des œuvres d’art de Pasquale Cuppari, qui a figuré dans des expositions aux côtés d’Andy Warhol, et des photographies de l’artiste interdisciplinaire Gabriel Dean Roberts. Vous pouvez voir la collection complète des actifs ici : https://sm-artnft.com/#section-assets.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent