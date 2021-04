La plateforme TReDS RXIL remet des créances d’une valeur de 1000 crore Rs en un mois

Crédit et financement pour les MPME: Receivables Exchange of India (RXIL), plateforme d’escompte de factures pour les MPME, a actualisé des créances de Rs 1 000 crores en un mois.

La plate-forme d’échange TReDS (Trade Receivables Discounting System) accréditée par la RBI effectuait des transactions d’une valeur de 69 crores Rs en avril 2020 et a atteint un énorme crore Rs 1105 en mars 2021, a déclaré le directeur général et PDG de la société, Ketan Gaikwad, à Financial Express Online.

Les MPME ont été les plus touchées en raison de la pandémie. Avec les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, l’augmentation des coûts des intrants et les recouvrements devenant un défi, les MPME sont confrontées à des problèmes de liquidité majeurs. «Les chiffres montrent que TReDS gagne du terrain parmi les MPME, les aidant à recevoir leurs paiements à temps et à disposer d’un flux de fonds de roulement efficace, a-t-il déclaré.

Avec les perturbations de la chaîne d’approvisionnement pendant la pandémie, Gaikwad a ajouté, qu’il y a un changement de mentalité chez les acheteurs, en particulier les grandes entreprises, qui ont réalisé que leur chaîne d’approvisionnement est aussi solide que leur maillon le plus faible dans l’écosystème de la chaîne d’approvisionnement, c’est-à-dire les fournisseurs MPME. «De nombreuses autres entreprises utilisent maintenant TReDS pour garantir des paiements en temps opportun à leurs vendeurs MPME pour une chaîne d’approvisionnement saine», a-t-il déclaré.

Le gouvernement, avec le soutien de RBI, a fait la promotion de TReDS en tant qu’outil efficace pour résoudre les problèmes de fonds de roulement des MPME. La plate-forme TReDS telle que RXIL est essentiellement une plate-forme de découverte de prix basée sur des enchères en ligne dans laquelle les MPME peuvent obtenir le paiement en temps opportun de leurs fournitures une fois qu’elles ont émis la facture et que l’acheteur l’accepte. Cela lance alors le processus d’appel d’offres en ligne de leurs créances commerciales par des financiers (principalement des banques).

«Les taux moyens de financement se situent entre 6 et 8%, selon la solvabilité des acheteurs. Cela permet de réduire les frais d’intérêt et de rendre leurs cycles de travail plus fluides. De plus, ils ont accès au capital en moins de 48 heures », a déclaré Gaikwad.

Avec plus de 7000 MPME enregistrées sur la plate-forme, la société affirme avoir traité près de 500000 factures tirées sur plus de 600 acheteurs jusqu’à la date de sa création en 2017.

Sur une base cumulative, RXIL a traité un débit de plus de Rs 10 000 crore depuis sa création.

Vikram Limaye, directeur général et PDG de NSE, a déclaré: «Pour atteindre l’objectif d’une économie de 5 000 milliards de dollars, les MPME doivent avoir accès à des sources formelles de fonds de roulement à faible coût. TReDS permet aux MPME d’obtenir des financements sur la base de la cote de crédit de leur acheteur sans avoir à négocier avec les financiers. TReDS joue un rôle essentiel pour garantir une liquidité transparente aux MPME et peut contribuer à combler le déficit de crédit. »

V Satya Venkata Rao, directeur général adjoint de SIDBI, a déclaré: «La popularité croissante de la plate-forme TReDS à un moment comme celui-ci est symbolique de sa pertinence dans l’inclusion financière des MPME.»

Lancé en 2016, RXIL est une coentreprise entre la Small Industries Development Bank of India (SIDBI) et la National Stock Exchange of India Limited (NSE) avec State Bank, ICICI et Yes Bank comme autres parties prenantes.

