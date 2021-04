La Playbar Sonos à 700 $ est actuellement réduite à 555 $ sur Amazon – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Après tout ce temps, le Barre de lecture Sonos est toujours l’une des barres de son les plus impressionnantes que nous ayons testées à n’importe quel prix. Il s’est vendu 699 $ chez Sonos et d’autres détaillants, mais maintenant ce modèle bien-aimé a été remplacé par une nouvelle barre de son Sonos encore plus chère appelée Arc. Ces deux barres de son Sonos sont en effet chères, mais vous obtenez en fait une valeur énorme avec l’un ou l’autre modèle. Vous bénéficiez également de l’expérience logicielle inégalée Sonos ainsi que d’une qualité sonore qui peut rivaliser avec les barres de son haut de gamme qui coûtent deux fois plus cher.

L’impressionnante barre de son Playbar de Sonos était en effet une bonne affaire à 700 $ quand on la regarde comme ça. Mais maintenant qu’un nouveau modèle a été publié, Amazon souffle la Playbar à des prix que vous ne croirez pas.

Même à ce jour, je me souviens encore de la révélation que ce fut la première fois que j’ai branché un Barre de lecture Sonos pour le tester. J’avais essayé beaucoup de barres de son avant cela, et elles couvraient tous les prix imaginables. Mais la Playbar était dans une ligue à part, et j’ai fini par en acheter une pour moi immédiatement. Avec neuf haut-parleurs parfaitement réglés, un son cristallin à tous les niveaux de volume et l’incroyable expérience intégrée que seul Sonos peut offrir, j’étais au paradis du cinéma maison. Maintenant, vous pouvez profiter du même bonheur audio pour seulement 555 $ grâce à une formidable vente Amazon.

En 2020, Sonos a remplacé la Playbar par une nouvelle barre de son plus chère appelée Sonos Arc. J’ai essayé et c’est fantastique, mais ce n’est certainement pas 220 $ de mieux que la Playbar – et c’est ce que vous dépenseriez de plus si vous achetiez un Arc maintenant. C’est parce qu’Amazon décharge le Barre de lecture Sonos pour le prix fantastique de seulement 555 $! L’accord actuel d’Amazon est très proche du prix bas de tous les temps de la Playbar et c’est une valeur incroyable pour une barre de son qui vous épatera absolument. On ne sait pas combien de temps il sera en stock à ce prix, alors entrez dans l’action tant que vous le pouvez encore.

Voici les principaux détails de la liste Playbar d’Amazon:

Ce que tu vois est ce que tu entends. La PLAYBAR comprend neuf haut-parleurs conçus dans un réseau de haut-parleurs en phase pour offrir une «directivité». En anglais simple, cela signifie que s’il y a un énorme crash sur le côté gauche de l’écran, vous l’entendrez là-bas car les haut-parleurs de gauche jouent le son et les haut-parleurs de droite jouent l’inverse de ce son. C’est fou, mais c’est ce qu’il faut pour que ça sonne bien. Excellent son, garanti. Le réglage Trueplay analyse la pièce puis ajuste votre PLAYBAR pour offrir le meilleur son possible. Pour la musique et le cinéma maison. Attention les noctambules. Vous regardez tard le soir et vous ne voulez pas déranger le reste de la maison? Activez le son de nuit. À des volumes plus faibles, les sons faibles sont améliorés et l’intensité des sons forts est réduite. Configuration simple. Deux cordons. C’est ça. Un cordon d’alimentation. Et un cordon optique qui se connecte à votre téléviseur. Vous n’avez même pas besoin de lire un manuel, car l’application Sonos vous guide à chaque étape du processus de configuration. Y compris la connexion de PLAYBAR à votre WiFi afin que vous puissiez diffuser votre musique préférée. Joue bien avec les autres. Boîtes de câbles. Consoles de jeu. Boîtes satellites. Lecteurs Blu-Ray. S’il est connecté à votre téléviseur, PLAYBAR le lira. Une télécommande de moins à se soucier. PLAYBAR fonctionne avec presque tous les téléviseurs, décodeurs câble et télécommandes universelles en apprenant leurs commandes infrarouges (IR) pendant la configuration. Ce qui signifie que les télécommandes dont vous disposez sont tout ce dont vous avez besoin. Partout, cependant. Placez-le sous votre téléviseur, sur une table ou une console. Ou montez-le sur le mur. Quoi qu’il en soit, il a l’air et sonne magnifiques. Votre PLAYBAR a besoin de compagnie. PLAYBAR n’est que le début de l’expérience de cinéma maison ultime. Vous voulez un son surround complet? Une paire d’enceintes PLAY: 1 constituera d’excellents canaux arrière (vendus séparément). CONTENU DE LA BOÎTE: Kit de montage mural du haut-parleur Sonos PLAYBAR Cordon d’alimentation CA Câble Ethernet Câble audio optique Guide de démarrage rapide Informations légales / de garantie

