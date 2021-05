La playlist extraordinaire de Zoey Saison 3 sur Peacock? Voici ce que pense le showrunner

À l’ère du streaming, de nombreuses émissions sont enregistrées par Netflix et plus, tandis que certains réseaux choisissent de déplacer certaines de leurs émissions sur leurs plates-formes de streaming respectives, pensant qu’elles y conviendraient mieux. NBCUniversal a déjà déplacé les émissions du réseau principal vers le service de streaming Peacock, avec la comédie AP Bio et, maintenant, le showrunner Extraordinary Playlist de Zoey, Austin Winsberg, dit à TVLine que rien n’est hors de propos en ce qui concerne l’avenir de Zoey, que ce soit sur NBC. ou sur Peacock: