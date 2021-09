La Playlist la plus mexicaine !!! – Actualités musicales%

Vous avez bien lu, aujourd’hui nous allons vous présenter la playlist la plus patriotique que vous trouverez sur tout Internet, bien sûr elle est déjà passée le 15 septembre mais bien sûr qu’aujourd’hui vendredi 17 vous continuerez sûrement à faire la fête avec votre bien-aimé people Et aujourd’hui on vous donne les chansons les plus mexicaines pour fêter ce week-end encore patriotique.

“Mariachi loco”, eh bien cette chanson était évidente qu’elle ne pouvait pas être manquée, cette chanson vous donne une sorte de high vibe ainsi qu’un peu de joie, non pas un peu, beaucoup de joie et de bonheur et en même temps nous combinez-le avec le mariachi dont vous avez besoin pour commencer un bon pozole.

“Les matins d’Hidalgo”, cette chanson d’Oscar Chávez manque un peu à votre table ce week-end national, nommez et nous continuons avec la grande mélodie qui vous accompagnera pendant que vous mangez.

“Viva México”, une chanson de Mariachi VargasY Aída Cuevas, bien sûr cette chanson ne pourrait pas être plus mexicaine, une chanson qui vous téléportera littéralement au cri et à toute la magie qui se produit dans le centre historique.

“Si Dieu prend ma vie”, cette chanson de Javier Solís qui est aussi épique que sa carrière, un compositeur et chanteur talentueux qui nous a donné tant de paroles qui à ce jour sont encore si parfaites et en fait très profondes, ce ne sont que pour consacrer avec de vrais amours, et aussi l’amour c’est qu’ils nous ont déchirés mais bien sûr nous avons aussi des compositions qui sont parfaites avec ces mélodies si mexicaines pour ce week-end de septembre.

Beau et bien-aimé Mexique, une chanson de Jorge Negrete, en réalité cette chanson a tellement de compositions, tellement de variantes Et bien sûr, elle est interprétée par de nombreux artistes aujourd’hui, mais Jorge Negrete est Jorge Negrete, donc cette chanson que vous ne pouvez pas arrêter d’écouter dans votre version.

“El gallo de oro” une chanson de Lucha Villa de 1964 qui bien sûr ne peut pas être absente de votre table et à la fête de père qui suivra sûrement.

“Tarde”, cette merveilleuse chanson interprétée par l’espagnol le plus mexicain que tout le monde connaisse, bien sûr nous nous référons à Rocío Dúrcal, elle ne pouvait pas être absente de votre table aujourd’hui.

Bien sûr, nous avons plus de cinq chansons parce que nous ne finirions pas de louer les merveilleuses paroles que de nombreux artistes et compositeurs ont pour le Mexique, mais ce sont quelques-unes de celles que vous pouvez apprécier aujourd’hui.