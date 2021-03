La playlist Spotify Daily Mix obtient trois versions supplémentaires

La liste de lecture Spotify Daily Mix s’est avérée populaire auprès des utilisateurs, offrant un mélange fiable de favoris établis et de nouvelles chansons qui correspondent bien à vos goûts établis. Le service de musique en streaming étend désormais ce service, avec trois listes de lecture supplémentaires…

Spotify a déclaré que chaque liste de lecture sera toujours enracinée dans les chansons spécifiques que vous jouez fréquemment.

Nous sommes ravis de partager trois nouvelles catégories de mix avec des noms plus clairs, plus faciles à comprendre et à retenir, qui évolueront avec vous: mélange d’artistes, mélange de genre, et mélange de décennie. Basés sur la musique que vous aimez déjà, tout en offrant une nouvelle opportunité de découverte, ces nouveaux mix Spotify représentent la prochaine génération d’offres ciblées et personnalisées chez Spotify, à portée de main. Chaque catégorie de mix comprendra plusieurs listes de lecture mettant en vedette des artistes, des genres et des décennies que vous écoutez souvent. Voici comment cela fonctionne:

Chaque mix est créé avec vous au cœur, en fonction de vos habitudes d’écoute et des artistes, genres et décennies que vous écoutez le plus. Ils sont enracinés dans la familiarité, ce qui signifie que vous n’entendrez pas seulement vos artistes préférés, mais vos chansons préférées de ces artistes.

Ensuite, nous complétons en ajoutant des chansons que nous pensons que vous allez adorer, ce qui signifie qu’elles seront remplies de la musique que vous avez en répétition avec de nouveaux choix. Donc, que vous souhaitiez écouter un artiste spécifique ou écouter plus de musique d’une autre décennie, il y a un mix juste pour vous.

Enfin, chaque mix est mis à jour fréquemment, donc les possibilités sont infinies et il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Ils sont conçus pour évoluer avec vous au fil du temps, ils prendront donc en compte votre écoute pour vous aider à découvrir et à plonger plus profondément dans votre nouvel artiste, genre ou décennie préféré.

La fonctionnalité est disponible pour les abonnés gratuits et payants, et peut être trouvée ici: Rechercher> Tout parcourir> Conçu pour vous.

La société dit qu’elle utilise un demi-billion d’événements quotidiens pour piloter ses variantes Spotify Daily Mix.

Gustav Söderström, directeur R&D de Spotify, l’a mieux dit: «Il n’y a pas qu’une seule expérience Spotify. Il existe en fait plus de 345 millions d’expériences Spotify différentes, une pour chaque auditeur. Chaque jour, un demi-billion d’événements – qu’il s’agisse de recherches, d’écoute, de likes ou d’innombrables autres actions – se déroulent sur Spotify, alimentant et guidant notre système d’apprentissage automatique. Cela nous donne la possibilité de stimuler la découverte d’une manière que l’audio n’a jamais vue auparavant. »

Spotify a récemment repensé les applications Mac et Web pour une interface utilisateur plus simple et travaille – comme tout le reste, semble-t-il – sur un clone de Clubhouse.

