La PlayStation 1 a été lancée pour la première fois au Japon il y a 27 ans aujourd’hui

Un kiosque de démonstration PlayStation 1 en 1998 à Akihabara à Tokyo. Photo : YOSHIKASU TSUNO/. (.)

Le 3 décembre 1994, la première PlayStation est sortie au Japon et les jeux vidéo ne sont plus les mêmes depuis.

Il est difficile de souligner l’impact de la PlayStation. Les graphismes et le son étaient tous à la pointe de leur époque. Comparée aux jeux à cartouches des concurrents de Sony, la PlayStation ressemblait à l’avenir.

Mais cela n’est peut-être jamais arrivé. Les choses ont presque tourné très différemment pour la PlayStation. Sony s’était à l’origine associé à Nintendo pour une console qui ne l’a jamais été. Le partenariat a été un échec et Sony a avancé dans son projet de créer sa propre console de jeu sur CD pour la coller à la SNES. Le géant de l’électronique basé à Tokyo a continué avec des prototypes, dont plusieurs contrôleurs d’apparence inconfortable, avant de s’installer sur la conception désormais emblématique du contrôleur.

À sa sortie, la console a été un succès retentissant au Japon. Il y avait de longues files d’attente au lancement et du buzz parmi les joueurs japonais. Sony a commercialisé ses machines de jeux en tant qu’électronique haut de gamme, ciblant les joueurs plus âgés qui avaient peut-être grandi sur la Nintendo Famicom. La PlayStation était cool. Ses graphismes 32 bits ont séduit les joueurs habitués au 16 bits. La console était si impressionnante qu’elle a attiré la série Final Fantasy de Square loin de Nintendo. Les fans étaient également plus qu’heureux de suivre. La console deviendrait le foyer de nombreux jeux classiques, dont Final Fantasy VII susmentionné, ainsi que Castlevania: Symphony Of The Night, Resident Evil 2, PaRappa The Rapper, Tomb Raider et Metal Gear Solid, entre autres.

En 2005, Sony avait livré plus de 100 millions de PlayStation 1, ce qui en fait la première console à atteindre un tel jalon. « PlayStation » n’était pas seulement le nom de la console, mais une marque. La PS1 a ouvert la voie à la PlayStation 2, la console la plus vendue de tous les temps. Mais sans la PS1, cela ne serait jamais arrivé. Et tout a commencé il y a 27 ans aujourd’hui.