La PlayStation 3 de Sony a maintenant quinze ans aujourd’hui

Un client détient une PlayStation 3 de 60 Go lors d’un événement de lancement à Tokyo. Photo : YOSHIKASU TSUNO/. (.)

Peux-tu le croire? La PlayStation 3 a été lancée il y a quinze ans aujourd’hui. C’était une console chère et un lancement désordonné, avec une surcharge de battage médiatique et de très mauvaises conférences de presse. Mais Sony n’a pas abandonné la PS3, et les joueurs non plus.

La PS3 abritait de nombreuses exclusivités, telles que The Last of Us, Demon’s Souls, Little Big Planet, Metal Gear Solid 4 et Yakuza 4. Il est facile de considérer la PS3 comme quelque chose qui a toujours été un jeu formidable. console, mais ça n’a pas commencé comme ça.

Je suis toujours un peu ennuyé que nous n’ayons jamais pu essayer le contrôleur boomerang. Photo : TORU YAMANAKA/. (.)

Je me souviens d’être assis dans le public lors de la conférence de presse de Sony à l’E3, sachant à l’époque que j’étais témoin de l’histoire. Ce fut l’une des conférences de presse les plus embarrassantes de l’histoire de l’E3, engendrant des mèmes apparemment sans fin pendant des années. (599 $ US ! Crabes ennemis géants !)

A part les trébuchements, les gens voulaient vraiment la PS3. Lors de son lancement au Japon par une froide nuit de novembre, il y avait de longues files d’attente pour la console coûteuse, avec des informations selon lesquelles des vendeurs du marché gris auraient embauché des personnes pour attendre et acheter la PS3.

Une fois le battage médiatique initial réglé, la réalité s’est installée. Les CD Blu-ray et Super Audio étaient soignés et tout, mais ce n’était pas seulement un centre de divertissement coûteux. C’était une console de jeux vidéo, et comme tant de machines au lancement, elle manquait de jeux. Plus inquiétant encore, les développeurs ont déclaré que la programmation sur l’architecture système de la console était difficile. Il a commencé à sembler que la PlayStation 3 était un désastre.

Mais ensuite, Sony a changé les choses. Il a abandonné la police stupide de style Spider-Man, a allégé et simplifié le matériel et a sorti une PS3 Slim plus élégante en septembre 2009. Ce fut un succès instantané. La PS3 est sortie du tas de poussière et a changé les choses d’une manière presque sans précédent.

La PlayStation 3 n’a jamais été à la hauteur du battage médiatique initial. Mais il a vécu assez longtemps pour devenir une excellente console.