La PlayStation 4 est la nouvelle cible des « fermiers » de crypto-monnaie

20/07/2021 à 16h24 CEST

Plus tôt ce mois-ci, un groupe de policiers ukrainiens est intervenu dans ce qui semblait être une opération d’extraction de crypto-monnaie utilisant des milliers de consoles PS4 pour exploiter des crypto-monnaies. Enfin, plus de choses sont connues sur le sujet. Comme Engadget le précise, les consoles (et l’électricité prétendument volée) étaient en fait utilisées pour cultiver et vendre des pièces et des comptes numériques pour les jeux FIFA d’EA.

Les consoles exécutaient des robots pour jouer à FIFA et gagner automatiquement de la monnaie dans le jeu. Les joueurs peuvent utiliser les FIFA Coins en mode Ultimate Team (FUT) pour trouver au hasard les joueurs les plus recherchés ou les acheter sur un marché. Ce mécanicien a été très controversé pour la promotion du jeu.

Bien que l’achat ou la vente de pièces L’argent réel La FIFA est contre les politiques d’EA, cela n’a pas empêché le marché noir en plein essor de cette monnaie numérique. Les gens vendent des pièces ou des comptes de jeu remplis de cette monnaie unique aux joueurs qui cherchent désespérément à créer une équipe Fifa Ultimate qui n’a pas son pareil.

Les modes Ultimate Team dans les jeux de sport EA sont extrêmement importants pour les résultats de l’entreprise, leur rapportant plus d’un milliard d’euros par an. C’est-à-dire, ils sont la principale source d’argent d’EA.