La PlayStation 5 de Sony est désormais la plate-forme la plus vendue de l’histoire des États-Unis

Si vous avez recherché une PlayStation 5 et que vous ne parvenez pas à en trouver une, il y a une bonne explication à cela: une demande insensée. Nous savons depuis un certain temps que la PS5 de Sony se vendait bien, mais un nouveau rapport du NPD suggère qu’il s’agit en fait de la plate-forme la plus vendue de l’histoire des États-Unis.

Les résultats de NPD pour le mois montrent une énorme augmentation des ventes de jeux et des dépenses globales. Les revenus de février ont atteint 4,6 milliards de dollars, en hausse de 35% par rapport à il y a un an. Les dépenses depuis le début de l’année sont déjà de 9,3 milliards de dollars, soit 39% de plus qu’à la même période l’an dernier. Les ventes de matériel de jeux vidéo ont atteint 406 millions de dollars. C’est le plus élevé depuis une décennie (février 2011 a atteint 468 millions de dollars). Les dépenses en matériel à ce jour s’élèvent à 725 millions de dollars, en hausse de 130% par rapport à la même période l’an dernier.

US NPD HW – PlayStation 5 s’est classée 2e plate-forme matérielle la plus vendue en février en termes de ventes unitaires et en dollars. La PlayStation 5 est actuellement la plate-forme matérielle la plus vendue de l’histoire des États-Unis (ventes totales en dollars après 4 mois sur le marché). – Mat Piscatella (@MatPiscatella) 12 mars 2021

Si vous vous demandez ce qui a été lancé en janvier et février 2011 (parce que je l’étais), ce fut l’un des meilleurs mois de l’histoire du jeu. Mass Effect 2, LittleBigPlanet 2 et Dead Space 2 ont tous été lancés en janvier.

Le Switch a déplacé le plus d’unités et a gagné le plus de dollars en février depuis la Wii en 2009. Les ventes à vie du Switch dépassent désormais la DS (aux États-Unis). Le Switch est également la 7e plate-forme matérielle la plus vendue de l’histoire des États-Unis.

La Xbox est apparemment limitée en matière d’approvisionnement

L’année dernière, un certain nombre d’histoires importantes suggéraient que Sony, et non Microsoft, était l’entreprise confrontée à des contraintes d’approvisionnement. Selon NPD, Microsoft est confronté à des problèmes d’approvisionnement qui le retiennent:

Complètement épuisé et confronté à de sévères contraintes d’approvisionnement. – Mat Piscatella (@MatPiscatella) 12 mars 2021

Maintenant, pour être clair: l’ensemble du marché des semi-conducteurs est limité pour le moment, y compris Sony. «Sévère», dans ce contexte, implique que les choses vont plutôt mal. Microsoft a précédemment déclaré que les approvisionnements pourraient rester limités pendant toute la durée de 2021, mais ce n’est guère unique à Microsoft.

Tout indique que les deux sociétés vendent toutes les plates-formes qu’elles peuvent expédier aussi vite qu’elles peuvent les expédier. Sony semble avoir beaucoup plus de systèmes que Microsoft. Microsoft se concentre sur la croissance des abonnements Xbox Game Pass plutôt que d’essayer simplement de lier les gens à l’écosystème Xbox, mais la vente de consoles est un moyen très simple de lier ces objectifs.

À tout le moins, la pénurie de semi-conducteurs nous a donné un regard intéressant sur la difficulté de désamorcer l’industrie du silicium lorsque la demande augmente lors de perturbations d’approvisionnement. Tout cela va faire un jour une étude de cas macroéconomique absolument fascinante (si vous êtes ce genre de nerd). Ce ne sera tout simplement pas très amusant à vivre si vous espériez marquer une PlayStation 5 cette année.

