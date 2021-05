La PlayStation 5 sera disponible en précommande en Inde le 17 mai, PS5 Digital Edition sera bientôt disponible

L’absence de lecteur Blu-ray 4K Ultra HD signifie essentiellement que les utilisateurs de l’édition numérique devront télécharger les jeux auxquels ils souhaitent jouer à chaque fois en raison de l’absence de lecteur de disque.

Préparez-vous, la PlayStation 5 sera enfin disponible en précommande en Inde le 17 mai (à partir de 12h). Ce n’est que la deuxième fois que la console Sony de nouvelle génération sera mise en vente dans le pays (après un lancement retardé en janvier-février alors même qu’elle avait fait ses débuts mondiaux en novembre de l’année dernière). La console est désormais répertoriée sur les canaux en ligne allant du site Web de Sony Center ShopAtSC.com à Flipkart, et seulement récemment, également sur Amazon India. De plus, Sony est enfin prêt à lancer la PS5 Digital Edition en Inde, près de six mois après ses débuts mondiaux, mais il semble que la console sera un ShopAtSC.com pour le moment. La PS5 Digital Edition est désormais répertoriée comme «à venir» sur le site Web de Sony, bien qu’il soit prévu qu’elle soit en précommande le 17 mai aux côtés de la PlayStation 5 (avec lecteur de disque).

Aucun des canaux en ligne ne mentionne une date exacte de livraison ou d’expédition, mais un rapport d’IGN Inde cite une date de livraison le 24 mai pour les unités pré-commandées.

Compte tenu de ses antécédents, la livraison peut prendre jusqu’à 2 à 4 semaines. De plus, au milieu des restrictions de mouvement Covid-19, l’expédition peut être encore retardée car le mouvement d’articles non essentiels reste interdit dans de nombreuses régions du pays, ce qui est susceptible d’affecter des canaux de commerce électronique comme Flipkart et Amazon. Les cas augmentant régulièrement dans différents États du pays, il reste incertain à quelle vitesse ces canaux seraient en mesure d’accomplir la livraison.

Prix ​​de la PlayStation 5, PS5 Digital Edition

Le prix de la PS5 Digital Edition en Inde est de 39 990 Rs. Jusqu’à présent, la société n’a décidé de vendre l’appareil que sur son propre site Web officiel et il est entendu qu’elle n’a pas contacté des joueurs en ligne comme Amazon, Flipkart, entre autres. La PlayStation 5 coûte Rs 49 990 en Inde.

Différence entre PlayStation 5 et PLayStation 5 Digital Edition

La société avait sorti la PlayStation 5 en Inde en février de cette année, mais la société n’avait pas lancé l’édition numérique PS5 à l’époque. Actuellement, la plupart des vendeurs de la version non numérique de PlayStation 5 sont confrontés à une pénurie de l’appareil et à une rupture de stock. Selon divers rapports de presse, les stocks seront reconstitués sur toutes les plateformes d’ici lundi. Le même jour, les clients pourront également pré-commander la PS5 Digital Edition.

En ce qui concerne la différence entre les deux goe, il n’y a pas beaucoup de différence entre les deux et les deux sont principalement similaires de l’intérieur. La différence essentielle entre l’édition normale et numérique est celle du lecteur Blu-ray Ultra HD 4K qui n’est pas disponible avec l’édition numérique. L’absence de lecteur Blu-ray 4K Ultra HD signifie essentiellement que les utilisateurs de l’édition numérique devront télécharger les jeux auxquels ils souhaitent jouer à chaque fois en raison de l’absence de lecteur de disque.

