La PlayStation 5 supplante Nintendo Switch en tant que console la plus vendue

Photo : Miguel Lagoa (Shutterstock)

Après presque trois ans en tant que console la plus vendue aux États-Unis, la Nintendo Switch a été évincée par la PlayStation 5 de Sony. Selon Mat Piscatella, analyste NPD, la PS5 était la plate-forme matérielle de jeu la plus vendue dans les deux unités vendues et dans l’ensemble dollars gagnés en septembre 2021.

« Septembre 2021 marque la remarquable séquence de 33 mois consécutifs où Nintendo Switch était la principale plate-forme du marché pour les ventes d’unités matérielles », a déclaré Piscatella sur Twitter. Selon Piscatella, les ventes de matériel de jeux vidéo aux États-Unis dans leur ensemble ont connu une augmentation de 49% en septembre 2021 par rapport au mois de septembre précédent, avec des ventes totales pour l’année à ce jour atteignant 3,4 milliards de dollars.

Cela marque un retour à la première place pour la gamme de consoles de Sony, qui occupait la première place avec la PlayStation 4 avant le début de la domination du Switch. La dernière fois que la PS4 a giflé le tableau, la console la plus vendue était de retour en novembre 2018, selon GamesRadar.

Bien que la PS5 soit désormais la console la plus vendue en termes de dollars dépensés non seulement pour septembre mais pour 2021 dans l’ensemble, la Switch a encore vendu plus d’unités tout au long de l’année. Comme le suggère GamesRadar, le règne du Switch en tant que best-seller au cours des trois dernières années peut être lié au fait que les fournitures de PlayStation 5 et Xbox Series X|S sont difficiles à trouver pour les clients.

Lire la suite: Apparemment, Walmart est maintenant l’endroit le plus ennuyeux pour acheter une PS5

NPD Group a confirmé à GamesRadar que la PS5 était la console Sony la plus vendue de l’histoire des États-Unis en avril, un phénomène qui se reproduirait au Japon en septembre selon Gematsu. Malgré les pénuries d’approvisionnement de la console, elle a réussi à dépasser la barre des dix millions de ventes en environ 248 jours.

G/O Media peut toucher une commission

Évidemment, il y a encore une chance pour le Switch d’avoir un second souffle et de revenir en tête des charts, avec un peu d’aide de Metroid Dread et du nouveau Nintendo Switch – Modèle OLED. Mais pendant un instant au moins, les dollars durement gagnés par les joueurs ont propulsé la PS5 au premier rang.