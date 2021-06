La PlayStation VR 2 serait en développement et arriverait fin 2022 | Jeux

Les dernières fuites suggèrent que les PlayStation sont en développement et qu’il ne faudrait pas attendre longtemps pour les connaître.

La réalité virtuelle sur consoles est un pas en arrière si on la compare à ce qui existe sur PC, mais des entreprises comme Sony continuent de miser sur cette technologie pour les utilisateurs et le font avec des équipements comme les lunettes PlayStation VR.

Ces lunettes de réalité virtuelle sont sorties en 2016 et depuis lors, il n’y a eu aucun signe de renouvellement jusqu’à aujourd’hui. La dernière fuite indique qu’en 2022 Sony lancera le renouvellement de ces lunettes sur le marché.

La date n’est pas encore définie, mais on dit que ce serait à Noël ou qu’elle coïnciderait avec le dernier trimestre de l’année. Les données divulguées laissent beaucoup à l’imagination, car il n’y a pas de liste complète des spécifications ni d’étiquette de prix.

Mais il a été question de données assez importantes dans les lunettes de réalité virtuelle et ces données sont le type de panneau qu’ils utiliseraient. Samsung a été nommé et plus précisément ses dalles OLED. L’inclusion de ce type de panneau dans les lunettes de réalité virtuelle permettrait aux utilisateurs d’offrir un meilleur contraste et des couleurs.

Bien sûr, rien n’a été dit sur la résolution et cette section est également directement liée à l’expérience que peuvent donner des lunettes de ce type. La seule chose dont nous sommes sûrs, c’est le design des commandes qui accompagneront ces lunettes et qui ont été présentées il y a quelques semaines. Ces commandes auraient un design assez particulier et futuriste, en plus elles auraient des déclencheurs adaptatifs et un retour haptique.

Pour le moment, la seule chose que nous pouvons faire est d’attendre la confirmation officielle de Sony, bien que l’on s’attende à ce qu’au cours des prochaines semaines, nous commencions à voir des fuites plus fréquentes sur les lunettes de réalité virtuelle PlayStation VR 2.