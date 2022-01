La PlayStation VR2 est impressionnante ! | GameSpot News – Mises à jour de GS News

Dans cette vidéo, DeVante parle de Neil Druckmann de Naughty Dog qui taquine la société qui travaille sur plusieurs projets de jeux tout en prenant la parole lors d’un briefing Sony CES 2022. Également au cours de l’événement, Sony a dévoilé PlayStation VR2 et une nouvelle entrée dans la série Horizon appelée Horizon: Call of the Mountain.

DeVante parle également de l’inclusion de Rainbow Six Extraction dans le Xbox Game Pass le 20 janvier. Ainsi que de l’annonce de l’arrivée prochaine d’Ubisoft Plus sur les plateformes Xbox.