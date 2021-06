La pleine capacité est désormais autorisée pour les événements de juin de Top Rank aux Virgin Hotels Las Vegas

LAS VEGAS (1er juin 2021) – Près de 16 mois depuis que Tyson Fury a éliminé Deontay Wilder devant un Las Vegas à guichets fermés, Top Rank, selon la réglementation du Nevada, est de retour à pleine capacité avec le trio d’événements de juin à Virgin Hotels Las Vegas.

La course de trois semaines commence le samedi 12 juin avec l’ancien champion du monde poids plume Shakur Stevenson (15-0, 8 KO), qui affrontera le concurrent namibien Jeremiah Nakathila (21-1, 17 KO) pour le titre vacant. championnat du monde intérimaire. Dans le co-métrage poids welter junior de 10 rounds, l’ancien champion du monde en deux divisions José “Sniper” Pedraza (28-3, 13 KOs) combat l’invaincu Julian “Hammer Hands” Rodríguez (21-0, 14 KOs).

Une semaine plus tard, le champion du monde WBA/IBF des poids coq Naoya « Monster » Inoue (20-0, 17 KOs) défend ses titres mondiaux contre le challenger obligatoire Michael « Hot and Spicy » Dasmarinas (30-2-1, 20 KOs). De plus, Mikaela Mayer (14-0, 5 KOs) fait la première défense de son titre junior féminin WBO contre Erica Farias (26-4, 10 KOs), et le champion poids plume NABF Adam Lopez (15-2, 6 KOs) rencontre l’ancien champion du monde junior poids plume Isaac “Royal Storm” Dogboe (21-2, 15 KO) dans un combat de 10 rounds.

L’action se termine le 26 juin, lorsque l’ancien roi livre pour livre Vasiliy Lomachenko (14-2, 10 KO) rencontre le concurrent japonais Masayoshi Nakatani (19-1, 13 KO) dans un combat de 12 rounds en poids léger. , et L’ancien champion du monde des poids moyens Rob « Bravo » Brant (26-2, 18 KO) affronte l’invaincu Janibek « Qazaq Style » Alimkhanuly (9-0, 5 KO) dans un affrontement en 10 rounds.

Les billets pour les trois événements sont en vente dès maintenant et peuvent être achetés en visitant Etix.com.