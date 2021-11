La pleine échelle des pouvoirs de Rangnick fait surface dans l’annonce du manager de Man Utd

Ralf Rangnick a été annoncé en tant que nouveau directeur par intérim de Manchester United en attendant les exigences en matière de visa de travail, et les détails les plus fins de son rôle, de son influence et de son avenir ont été révélés.

L’Allemand, 63 ans, a succédé à Michael Carrick en tant que patron par intérim jusqu’à la fin de la saison. À ce stade, Rangnick passera à l’étage dans un rôle de consultant pendant deux ans supplémentaires.

Le directeur du football de Manchester United, John Murtough, a déclaré à propos de cette nomination (via le site officiel de United) : « Ralf est l’un des entraîneurs et des innovateurs les plus respectés du football européen.

« Il était notre candidat numéro un pour le manager de transition, reflétant le leadership inestimable et les compétences techniques qu’il apportera de près de quatre décennies d’expérience en gestion et en coaching.

« Tout le monde au club a hâte de travailler avec lui au cours de la saison à venir. Et puis pendant encore deux ans dans son rôle de conseiller.

Rangnick a déclaré : « Je suis ravi de rejoindre Manchester United et je me concentre sur la réussite de cette saison pour le club.

« L’équipe est pleine de talent et a un bon équilibre entre jeunesse et expérience. Tous mes efforts au cours des six prochains mois seront d’aider ces joueurs à réaliser leur potentiel. À la fois individuellement et, surtout, en équipe.

« Au-delà de cela, j’ai hâte de soutenir les objectifs à long terme du club sur une base de conseil. »

Carrick restera en charge de United jusqu’à ce que les obstacles au visa de Rangnick soient surmontés.

Le gourou des transferts de confiance Fabrizio Romano a tweeté à propos de la nomination avant la confirmation officielle de United.

Romano a noté que le mandat de Rangnick s’étendrait au-delà des questions sur le terrain pendant son mandat.

Étant donné que Rangnick montera à l’étage à la fin de son mandat de direction, il va de soi qu’il aura son mot à dire sur les questions hors terrain lors de son passage sur la sellette.

Romano a déclaré que Rangnick aurait une « influence » sur la décision du nouveau manager – qui devrait être Mauricio Pochettino à ce stade malgré les doutes qui font surface dans le Sun.

De plus, il aura son mot à dire sur les joueurs dont les contrats expirent cet été. Plus particulièrement, cela inclut Paul Pogba et Jesse Lingard.

Rangnick travaille déjà sur une refonte tactique

Le joueur de 63 ans est prêt à apporter des changements majeurs à United – et tout commencera sur le terrain d’entraînement. Selon un rapport, United travaillait déjà avec Rangnick avant sa nomination pour mettre en œuvre un certain nombre de changements.

En tant que tel, le Daily Telegraph a affirmé que Rangnick avait eu accès à des vidéos de séances d’entraînement au sol sous Solskjaer.

Rangnick voulait étudier les images et produire une analyse approfondie de l’équipe actuelle sous différents angles de caméra.

Et le journal rapporte que des changements majeurs dans la formation sont probables – y compris l’introduction de son tristement célèbre compte à rebours.

Selon James Ducker, Rangnick introduira le téléscripteur très visible lors des séances d’entraînement Carrington pour encourager un entraînement de haute intensité.

L’Allemand est largement considéré comme le parrain du gegenpress – un style très utilisé par Jurgen Klopp. Le jeu de pressing à haute intensité a été une facette majeure du succès des Merseysiders sous Klopp. Mais une version plus intense de cela semble maintenant probable pour United.

Rangnick va installer la « règle des huit secondes »

Selon les plans de Rangnick, il installera également une «règle des huit secondes» à Carrington. Cela oblige les joueurs à gagner le ballon dans les huit secondes avant de produire un tir au but dans les 10 secondes suivant la récupération réussie du ballon.

Les joueurs pourront également entendre le compte à rebours pendant leurs exercices. Et Rangnick espère que cela augmentera l’intensité et produira des résultats rapides.

Et à un stade de la saison où United en a le plus besoin, le changement est susceptible de bouleverser les séances d’entraînement de United à l’extrême.

