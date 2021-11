La pleine lune de novembre en Taureau met votre vie amoureuse au centre de l’attention – voici à quoi s’attendre

Prêt pour un bouleversement romantique ? (Photo : ./Metro.co.uk)

La prochaine pleine lune est le 19 novembre, connue sous le nom de lune du castor.

Les pleines lunes offrent plus d’opportunités de réflexion que d’action ; ils apportent une énergie perspicace, éclairante et contemplative à notre monde et nous font réfléchir à des choses que nous n’avons pas encore complètement clarifiées ou exprimées. Ils ramènent des choses à la surface, en gros.

Cette Pleine Lune particulière se produit dans le signe du Scorpion et se situe donc avec le signe opposé du Taureau. Ce sont deux signes puissants de la vie amoureuse régissant le sexe, la romance, le contrôle, le désir et la possession, et il est donc probable que des sentiments tacites, et même non formés, et des besoins non satisfaits autour de votre vie amoureuse commenceront à émerger ce week-end.

Assurez-vous de vous asseoir avec ces émotions un moment avant d’agir, car l’énergie lunaire est toujours dramatique et extrême. Laissez mijoter les choses avant de faire ou de dire quoi que ce soit à propos de vos sentiments.

Laissez le tarot vous donner un coup de pouce pour savoir par où commencer…

Bélier

21 mars au 20 avril

La fantaisie peut devenir réalité cette pleine lune (Photo : ./Metro.co.uk)

Carte de tarot pour le Bélier : Sept de Coupes.

Sens: Vous avez des fantasmes et des rêveries sur votre vision de l’amour, ou encore sur ce que vous aimeriez faire descendre (ou monter…) dans la chambre.

Le Seven of Cups révèle que votre imagination tourne à plein régime et vous apporte le plan absolu de ce dont vous avez besoin et de ce que vous pouvez demander, dès maintenant.

Bélier, prenez vos rêves éveillés romantiques au sérieux, car ils peuvent devenir réalité.

Taureau

21 avril au 21 mai

Appréciez ce que vous avez, Taureau (Photo : ./Metro.co.uk)

Carte de tarot pour le Taureau : Le soleil

Sens: Vous réalisez à quel point vous êtes chanceux en amour, que vous soyez attaché (votre partenaire est un gardien), célibataire (vous appréciez la liberté) ou à la recherche de l’amour (un Lion chaud et sexy vous attend…).

C’est le moment de célébrer, de se réjouir et de profiter de votre statut de vie amoureuse, et d’être tout simplement.

Faites quelque chose de sexy, dorlotant, luxueux, indulgent et amusant ce week-end, avec votre bien-aimé ou vos amis.

Amusez-vous et l’amour viendra à vous!

Gémeaux

22 mai au 21 juin

A quoi n’es-tu pas confronté ? (Photo : ./Metro.co.uk)

Carte de tarot pour les Gémeaux : Deux d’épées

Sens: Le Deux d’épée est une puissante force de prise de décision. Il y a quelque chose qui pèse sur votre vie amoureuse que vous avez repoussé.

Peut-être s’agit-il d’une auto-révélation ou d’un besoin non satisfait, peut-être que c’est un problème avec votre partenaire, peut-être que c’est un plan pour l’avenir sur lequel vous devez discuter et vous aligner. F

Identifiez les domaines non résolus ce week-end, en privé, et clarifiez vos sentiments et vos questions. Ensuite, commencez une discussion compatissante la semaine prochaine.

Cancer

22 juin au 23 juillet

Obtenez-vous ce que vous méritez? (Photo : ./Metro.co.uk)

Carte de tarot pour le cancer : Chevalier de pièces

Sens: Les Cancers aiment se sentir soignés, protégés, soignés et même mis sur un piédestal. Vous aimez que votre partenaire soit un roc pour vous, qu’il soit loyal et fort.

Le chevalier des pièces révèle que c’est ce dont vous avez besoin, et vous avez le droit de le faire vous-même.

Si votre partenaire n’a pas agi ainsi récemment, essayez de savoir pourquoi. Demandez-vous même s’ils sont faits pour vous ?

Si vous êtes célibataire, cherchez un signe de Terre timide (Vierge, Taureau, Capricorne) – ils pourraient être votre chevalier en armure étincelante…

Leo

24 juillet au 23 août

Cette pleine lune, anticipez une certaine justification (Photo: ./Metro.co.uk)

Carte de tarot pour Lion : Justice

Sens: Cette Pleine Lune, vous retournerez sur les lieux d’un « crime » amoureux et le verrez différemment. Les choses ont changé, vous aussi, et cette situation est maintenant prête, enfin, à vous apporter clôture et clarté.

Préparez-vous à être justifié, à avoir raison et à montrer que vous êtes celui qui est arrivé en tête. Ça fait du bien? Oui. Maintenant, vous pouvez mettre tout ce chapitre au lit et le marquer comme « Case Closed ».

Ne jubilez pas, ne cherchez pas à vous venger ou ne faites pas bouger les choses. Obtenez votre fermeture et passez à autre chose.

Vierge

24 août au 23 septembre

Apprenez du passé, Vierge (Photo : ./Metro.co.uk)

Carte de tarot pour la Vierge : Cinq de pièces

Sens: Un écho émotionnel concernant une relation précédente fait surface cette pleine lune, et cela vous ramène en quelque sorte à cette époque.

The Five of Coins vous demande de reconnaître l’émotion mais aussi de la traiter comme une vieille affaire (parce qu’elle l’est) et simplement comme un écho par rapport à une réalité dans laquelle vous vous trouvez toujours.

Prenez une leçon de vie ici. Cherchez un aperçu de qui vous étiez, de ce que vous avez fait et de ce que vous feriez différemment maintenant. Utilisez ce vieux souvenir comme une source de sagesse.

Balance

24 septembre au 23 octobre

Jouez sur le terrain, Balance (Photo: ./Metro.co.uk)

Carte de tarot pour la Balance : Deux de pièces

Sens: Balance, vous êtes une patate chaude, comme on dit, et jamais à court de prétendants. Dirigée par Vénus, votre vie amoureuse est une priorité.

En ce moment, le Two of Coins montre que vous avez envie de jouer un peu sur le terrain (si vous êtes célibataire, et, hé, peut-être même si vous ne l’êtes pas…). La variété est le piment de la vie, après tout.

Réfléchissez à ce que vous pensez manquer ou manquer, et si c’est quelque chose que vous devriez rechercher chez un partenaire romantique, ou si c’est quelque chose que vos amis, votre famille ou même vous-même pourriez fournir.

Vous n’êtes pas obligé de tout obtenir d’une seule personne.

Scorpion

24 octobre au 22 novembre

Restez fort et stable, Scorpion (Photo : ./Metro.co.uk)

Carte de tarot pour le Scorpion : Page d’épées

Sens: Scorpion, cette Pleine Lune est dans votre signe, cela crée une réaction intense émotionnellement.

Vous vous sentez confus et douteux de votre vie amoureuse, de son statut, de son avenir. Une minute, vous êtes tous dedans, la suivante, vous vous dirigez vers la porte. Vous voulez de l’intimité et de la liberté. Vous êtes à six et sept.

La page des épées peut être un escroc, alors laissez passer cette phase sans agir sur ce que vous ressentez. Laissez les choses s’arranger. Allez faire quelque chose d’amusant et de distrayant. Ce brouillard va se lever.

Sagittaire

23 novembre au 21 décembre

Sagittaire, préparez-vous pour quelque chose de nouveau et d’excitant (Photo : ./Metro.co.uk)

Carte de tarot pour le Sagittaire : Reine des baguettes

Sens: Prêt pour l’aventure ? Oui, vous êtes né prêt, Sagittaire.

Lâchez-vous, amusez-vous, explorez, rendez-vous, présentez-vous, soyez audacieux, agissez avec confiance, jetez votre filet.

Si vous êtes célibataire, recherchez d’autres signes de feu enflammés (Lion, Bélier, Sagittaire).

Si vous êtes attaché, faites des projets passionnants et programmez des activités inspirantes avec votre autre moitié. Animez les choses.

Capricorne

22 décembre au 21 janvier

Ne vous inquiétez pas, mais vous avez la carte de la mort (Photo : ./iStockphoto)

Carte de tarot pour le Capricorne : Décès

Sens: Vous sentez que le changement arrive (et est nécessaire) et cela commence cette Pleine Lune.

La mort est la carte de la transformation. Embrassez cette énergie en considérant ce que vous voulez être différent dans votre vie amoureuse.

Vous avez le contrôle, vous pouvez initier ces changements, vous pouvez faire la différence. Identifiez ce que vous voulez être différent et donnez l’exemple.

Attaché ou célibataire, il y a des choses que vous pouvez travailler et améliorer et peut-être même laisser derrière vous. C’est un nouveau jour et un nouveau jeu.

Verseau

22 janvier au 19 février

Commencez à parler, Verseau (Photo : ./iStockphoto)

Carte de tarot pour le Verseau : Neuf d’épées

Sens: Certaines inquiétudes puissantes et privées concernant votre vie amoureuse font surface pendant cette Pleine Lune, certaines inquiétudes cachées concernant l’avenir que vous avez précédemment supprimées et maintenues écrasées. The Nine of Swords révèle qu’il est temps de parler.

Si vous êtes attaché, déterminez ce que vous allez dire à votre partenaire et ayez un cœur à cœur chaleureux.

Si vous êtes célibataire, trouvez une personne de confiance et racontez-lui tout.

Tout cela peut être corrigé et trié. Commence à parler.

Poissons

20 février au 20 mars

Allez-y, Poissons (Photo: ./Metro.co.uk)

Carte de tarot pour les Poissons : Roi des épées

Vous êtes connu pour être un peu fondu et un peu mouillé, mais une séquence plus obstinée et intéressée est en train d’émerger cette Pleine Lune.

Ne demandez pas, n’obtenez pas. Le roi des épées vous voit identifier où vous vous sentez lésé, désavantagé ou maltraité dans vos relations, et vous êtes prêt à vous exprimer et à exiger mieux.

Allez-y, Poissons, vous méritez TLC et fidélité. S’il n’est pas servi, levez-vous de table !

Kerry King, la reine du tarot, utilise la sagesse du tarot et du signe astrologique pour créer des prévisions et des idées inspirantes, avec plus de 25 ans d’expérience dans la divination et de nombreux clients satisfaits partout dans le monde. Vous pouvez réserver une lecture personnelle et écrite, qui se présente sous la forme d’une brochure magnifiquement illustrée, via Etsy ou rejoindre son nouveau club de tarot et obtenir des prévisions hebdomadaires et plus encore pour 5 £ par mois.

