La plongée profonde de Nansen dans l’avalanche : 4 points saillants

Avalanche (AVAX / USD) est une plate-forme de couche 1 conforme à EVM qui met l’accent sur la vitesse et les faibles coûts de transaction. Pour une fraction du coût, les utilisateurs ont accès aux produits qu’ils connaissent et aiment. Le pont d’avalanche est l’une des meilleures expériences de pont jamais créées.

Avalanche a rendu plus rapide, moins cher et plus sûr le pontage des actifs Ethereum. Le réseau a facilité le transfert de plus de 27 milliards de dollars de jetons vers et depuis Ethereum (ETH / USD).

Le TVL d’Avalanche est passé de moins de 200 millions de dollars en juillet à plus de 13 millions de dollars en ce moment. En moins de six mois, c’est 65 fois plus. Voici quatre points saillants de la plongée en profondeur d’AVAX dans la principale plate-forme d’analyse de blockchain Nansen.

1. Plus de la moitié des principales applications DeFi sont natives d’Avalanche

6 des 10 meilleures applications basées sur DeFi de TVL sont natives d’Avalanche. Ce sont des fourches des homologues d’Ethereum dans la plupart des cas et comportent des incitations agricoles importantes. Par exemple, Trader Joe permet aux utilisateurs de cultiver, échanger, parier et recevoir une paire de LP en un seul clic. Son volume quotidien est d’environ 750 millions de dollars.

Des projets Ethereum notables comme Aave (AAVE / USD) et Curve (CRV / USD) ont encore accru le trafic vers Avalanche après y avoir migré.

2. Le volume du pont d’avalanche a culminé à 370 millions de dollars

Vous pouvez utiliser Avalanche Bridge pour transférer des jetons ERC20 d’Ethereum vers Avalanche C-Chain et vice versa. Le pont sans confiance prend en charge les jetons WETH, USDC, Wrapped Bitcoin (WBTC / USD) et autres ERC20. Les frais de transfert depuis Ethereum sont de 3 $ et prennent jusqu’à 15 minutes.

L’activité du pont d’avalanche peut être surveillée dans les tableaux de bord Nansen. Le volume du pont des avalanches a culminé à 370 millions de dollars le 27 août.

3. Tarifs du gaz très abordables par rapport à l’ETH

De nombreux développeurs ont quitté Ethereum en raison de ses frais de gaz exorbitants. Lorsque le coût du gaz d’un transfert est supérieur à la valeur de l’actif transféré, cela n’a pas beaucoup de sens de le faire. L’objectif transactionnel d’Avalanche est inférieur à 2 secondes et son débit transactionnel est supérieur à 4 500 tps. Comparé à d’autres blockchains, c’est pour le moins prometteur.

Il y a eu un pic important dans le day trading début août lorsque le programme d’incitation DeFi Avalanche Rush a été annoncé. Le programme de 180 millions de dollars a attiré des applications DeFi de premier plan à déployer sur la blockchain. En novembre, il y a eu une autre augmentation significative après l’annonce du partenariat entre Avalanche et Deloitte.

Nansen rapporte que le gaz payé quotidiennement en Ethereum a commencé à augmenter considérablement en août. Le principal facteur a été le nombre croissant de projets NFT qui ont été mis en œuvre au cours de l’été.

Le 26 novembre, le gaz quotidien payé en AVAX était de 1 311 682 $, contre 51 389 748 $ en Ethereum. Le coût de traitement des transactions sur AVAX ce jour-là était plus de 20 fois inférieur à celui d’Ethereum, bien qu’Avalanche ait eu plus de la moitié du montant des transactions Ethereum. Cette comparaison met en évidence le rapport qualité-prix optimal du réseau Avalanche.

4. Excellent engagement envers Smart Money

Traditionnellement, Smart Money existe sur la chaîne Ethereum. Une part plus élevée de Smart Money sur L1 et d’autres chaînes est un bon signe. Cela indique que les protocoles réussis suscitent l’intérêt de Smart Money dans les chaînes respectives. Avalanche surclasse à cet égard. Il bénéficie d’un fort soutien d’investisseurs de premier plan tels que Three Arrows Capital et Polychain Capital.

Chez Avalanche, il y a 46% du total des Smart NFT Minters, 31% du total de Smart Money, environ 15% et 17% du total de Smart et Smarter LP, respectivement, et 24% du total des commerçants de la chaîne Smart NFT Ethereum. Il est évident que Smart Money est bien représenté sur la chaîne Avalanche.

Avalanche fait partie du top 5 des blockchains en matière d’engagement Smart Money, juste derrière Binance Smart Chain. Je pourrais bientôt le rattraper.

Liquidité

Les incitations à l’extraction de liquidités sont souvent utilisées pour inciter les utilisateurs à augmenter leurs liquidités. Cependant, la liquidité n’est pas juste ; que nous connaissons. Lorsque les incitations seront épuisées, Nansen pense qu’il sera intéressant de voir quel acteur du marché émergera en tête.

Nansen est ravi de voir le rôle d’Avalanche dans l’avenir de l’industrie de la cryptographie, car elle a réussi à gagner du terrain au cours de la dernière année. Dire qu’il est définitivement là pour rester est un euphémisme.

Le post Nansen’s Deep Dive into Avalanche: 4 Key Highlights est apparu en premier sur Invezz.