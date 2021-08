La pluie ajoute de la tension au GP de Hongrie

01.08.2021

Le à 14:51 CEST

La pluie a fait son apparition sur le circuit du Hungaroring, quelques minutes avant le départ du Grand Prix de Hongrie. Ce sont des moments de nombreux doutes à cause des stratégies de pneus (probablement tout le monde sortira avec le pneu intermédiaire si la piste continue comme ça) et à cause de la décision que le directeur de course de la FIA peut prendre Michael Masi si les prévisions annonçant une forte averse se confirment dès 15h00, heure prévue du départ de la course.

Et si cela ne suffisait pas, Mario isola (Pirelli) a prévenu que des rafales de vent supérieures à 98km/heure sont attendues. Un problème supplémentaire. La tension qui précède la course va ‘in crescendo’.

En principe, Lewis Hamilton ouvrira la grille après avoir réalisé sa 101e pole hier, devant son coéquipier Valtteri Bottas et le leader de la coupe du monde Max verstappen.