La pluie altère tout le programme de compétition à Sotchi

in

25/09/2021

Act à 12:52 CEST

Un orage intense sur le circuit Sotchi a forcé le Formule 1 et ses compétitions antichambre, F2 et F3, a modifié tout le programme des compétitions prévu ce samedi. Les tiers libres de F1 ont été suspendus en attendant ce qui se passera cet après-midi. Si la pluie s’estompe, comme l’indiquent les prévisions, le classement se déroulera normalement à l’heure prévue (14h00). Dans le cas contraire, la possibilité de le retarder voire de le déplacer au dimanche est à l’étude.

Les essais 3 étaient prévus à 11h00 et la F1 a dû les annuler. La deuxième course de F3 a également été suspendue, qui compte déjà un champion après le Norvégien Dennis Hauger il décrochera le titre de la course 1 vendredi. Le F2 a également été reporté, pour l’instant, jusqu’à 15h40.

Pas encore d’action sur piste à Sotchi mais les cieux offrent un vrai spectacle ⚡️😮 # RussianGP # F1 (🎥 @ Formula2) pic.twitter.com/b57p3taqyx – Formule 1 (@ F1) 25 septembre 2021